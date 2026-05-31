Cientos de comentarios al enseñar el tapón que le ha cambiado el mecánico: ya lo llaman "genio"

El actor Iván Flores ha arrasado en TikTok (@ivanflores.g), donde acumula ya más de 34.000 seguidores, después de enseñar el arreglo que le hizo su mecánico. Hace aproximadamente un mes llevó su coche al taller para cambiar un tapón, ya que compró uno por internet que le duró muy poco.

Pasado ese mes, se dio cuenta de que el tapón que le había puesto el mecánico era el de una botella de zumo de la marca Granini, que encajaba perfectamente en el depósito del anticongelante: "Hace un mes que llevé el coche al taller y me acabo de encontrar con esto. Literalmente que la persona del taller, el mecánico, me ha dejado en vez de la tapa una tapa de Granini".

"Le llamo para preguntarle si esto es normal y me dice que sí, que no hay ningún problema, que no va con nada de presión. Mi coche es un Suzuki", ha expresado. A continuación, se ha hecho una pregunta: "¿No debo volver a ese mecánico o tiene razón y puedo dejar ese tapón?".

"Tengo que decir que puse un tapón que compré en Amazon y no me duró nada. Ahora, este tapón me ha durado desde que me arreglaron el coche y me he dado cuenta al echar el anticongelante", ha rematado en el vídeo.

Las reacciones no tardaron en llegar y ya son más de 600 los usuarios que no han dudado en dejar su respuesta, muchas de ellas irónicas y otras tantas de quienes han considerado al mecánico un "genio".

Incluso la propia marca Granini ha comentado el vídeo, aprovechando para hacerse publicidad: "Granini siempre presente en toda". Uno de los comentarios que más gracia ha provocado ha sido el del usuario Orteguita: "Como mecánico te puedo decir que ese tapón de Granini no te va a fallar, los que dan problema son los de Sunny y de Don Simón ni hablamos".