La gran sorpresa que se llevó una japonesa al ver lo que había en todas las ventanas de España: "En Japón también hay, pero tienen otro uso"

Mudarse de piso es para muchas personas un proceso tedioso y pesado de llevar a cabo. ¿Te imaginas trasladarte no solamente de vivienda, sino también de país? Inmigrar, sin lugar a dudas, es una experiencia sumamente retadora; conlleva una adaptación sociocultural significativa.

La adaptación puede llegar a ser más o menos compleja dependiendo del lugar de origen y el destino en cuestión. Existen ciertas culturas que difieren en gran medida entre sí. España y Japón son un claro ejemplo de ello. Sin embargo, esto no quiere decir que una mudanza así sea imposible.

Okini es una creadora de contenido nipona que se casó con un español y decidieron residir en nuestro país. A través de uno de sus más recientes videos publicados en su canal de YouTube, la influencer habla sobre algunos choques culturales que ha experimentado desde que se mudó a territorio español.

Diferentes nociones de privacidad

En España es muy común que, cuando te invitan por primera vez a una casa ajena, los anfitriones te hagan un pequeño tour de todos los espacios del inmueble. Normalmente, la gente lo percibe como un gesto de amabilidad y cercanía.

Esto a Okini le sorprendió por completo, ya que la sociedad japonesa se caracteriza por ser muy reservada. “En Japón, cuando me invitan, me enseñan solamente salón y baño”, declara. La mujer explica que las personas de su país natal consideran las habitaciones como espacios extremadamente privados; es por esto que no las muestran a las visitas.

Las persianas y sus diversos usos dependiendo del país

En nuestro país, como en muchas naciones occidentales, está completamente normalizado el uso de persianas en todas las ventanas de los pisos. En España, aparte de aportar privacidad a las personas, las persianas son implementadas con el fin de evitar que entre la luz solar al domicilio.

De esta manera se intenta regular un poco la temperatura ambiente del inmueble, teniendo en cuenta el calor sofocante que hace en la temporada veraniega. “En Japón también hay, pero tienen otro uso”, apunta la youtuber asiática.

Conforme detalla la creadora de contenido, las persianas en Japón son utilizadas “para el tifón, o sea, cuando llueve muy fuerte”. Además, confiesa que no todas las ventanas de los hogares cuentan con ellas. “Normalmente hay para ventanas grandes; para ventanas pequeñas no tenemos, no hay”, concluye.