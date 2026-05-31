Un estadounidense que lleva más de 20 años en Madrid explica "por qué tantos extranjeros sienten que la vida en España es diferente"

A muchas personas les resulta frustrante pensar que su vida se reduzca únicamente al ámbito laboral. Hay quienes se hartan de sentirse esclavos de su trabajo, a tal punto que deciden inmigrar de sus países de origen y mudarse a España en búsqueda de una mejor calidad de vida.

La elección de los extranjeros, a la hora de elegir su destino, no es una casualidad. La población internacional percibe que España ofrece una óptima calidad de vida y en gran parte es gracias al estilo de vida que los españoles adoptan.

Madrid Man es un youtuber estadounidense que hace parte de los 70.000 norteamericanos residentes actualmente en nuestro país. Tras más de 20 años viviendo en territorio español, el creador de contenido se refiere al secreto que los españoles implementan para contar con bienestar en sus vidas.

Todo recae en el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal: “El trabajo es importante, pero no es el centro de la vida”, declara el influencer. Asimismo, destaca que, para los españoles, la identidad de cada individuo está más relacionada con quién pasa el tiempo libre que con la propia ocupación.

Ya que entienden que la vida va mucho más allá de ese plano y resalta que la gente realmente quiere disfrutar su vida al máximo. “La vida es familia, son los amigos, comidas largas, vacaciones de verano”, explica.

Un panorama totalmente opuesto al que vive EEUU. “En Estados Unidos, tu profesión es muy a menudo está estrechamente ligada a tu identidad”, sostiene. En este mismo sentido, subraya que los norteamericanos perciben las vacaciones como un privilegio, mientras que en España se consideran una necesidad.

“Las vacaciones no se consideran un privilegio. Se consideran una necesidad. Agosto es el ejemplo más claro de esto. Empresas enteras cierran, las ciudades se vuelven más silenciosas y mucha gente se dirige a la playa, a la montaña o a sus pueblos natales”, apunta. De esta manera, Madrid Man hace hincapié en la importancia que le dan los españoles al descanso y la desconexión laboral.

Dos nociones totalmente opuestas de éxito

Para la sociedad americana, el éxito se mide por productividad, puesto de trabajo, rango salarial, entre otros aspectos. Mientras que en España este concepto se torna más simple y menos resultadista.

“España nos recuerda que la productividad no es lo mismo que la felicidad, también que el propósito del trabajo no es solo para producir más, sino para crear una vida que valga la pena vivir”, concluye.