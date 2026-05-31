Eric Kripke, guionista de 'The Boys': "Estoy cansado de que el mundo sea más loco que la serie"

Durante años, The Boys se ha ganado la fama de ser una de las sátiras más salvajes de la televisión. Sin embargo, para su creador, el guionista Eric Kripke, la realidad ha terminado superando en ocasiones a la ficción.

En una reciente entrevista recogida por la revista Welt, Kripke admitió su frustración por las constantes similitudes entre algunos acontecimientos políticos y las tramas de la serie. “Estoy cansado de que el mundo esté más loco que la serie”, afirmó al recordar una coincidencia entre un episodio protagonizado por Homelander y una publicación de Donald Trump que se produjo apenas unos días antes.

La producción de Prime Video ha construido su éxito sobre una mezcla de violencia extrema, humor negro y crítica social. Bajo la apariencia de una historia de superhéroes, la serie explora cuestiones como el autoritarismo, el culto a la personalidad, la influencia de las grandes corporaciones y la polarización política.

Homelander, el reflejo de un líder sin límites

Uno de los personajes centrales de la ficción es Homelander, líder de Los Siete y una versión oscura del clásico Superman. Aunque públicamente se presenta como un héroe, la serie lo retrata como una figura obsesionada con el poder y cada vez más convencida de su propia superioridad.

A lo largo de las temporadas, el personaje abandona progresivamente cualquier apariencia de humildad. En uno de los momentos más recordados de la serie llega a proclamar: “Vosotros no son los verdaderos héroes, yo soy el verdadero héroe”.

Para muchos espectadores y analistas, la evolución de Homelander se ha convertido en una crítica directa a determinados liderazgos políticos contemporáneos. La serie muestra cómo sus seguidores justifican cualquier acción del personaje, incluso las más extremas.

Más que una parodia de superhéroes

Aunque The Boys utiliza referencias evidentes a personajes de Marvel y DC, su objetivo va más allá de la simple parodia. La ficción cuestiona la idea de depositar el destino de una sociedad en figuras extraordinarias que actúan sin supervisión ni control democrático.

Frente a esos supuestos salvadores, la serie sitúa a un grupo de personas corrientes que intentan frenar los abusos de poder. Sin embargo, tampoco los presenta como héroes perfectos, sino como personajes llenos de contradicciones y defectos.

Una crítica a la cultura actual

Además de la política, la producción aborda fenómenos como las redes sociales, la cultura de las celebridades, las teorías conspirativas, el oportunismo empresarial o los debates sobre identidad y representación.

Esa combinación de referencias culturales y actualidad ha convertido a The Boys en una de las series más comentadas de los últimos años. Sin embargo, para Kripke, el desafío cada vez es mayor: mantener la capacidad de sorprender cuando la realidad parece avanzar más rápido que la ficción.

Mientras la serie se acerca a su desenlace definitivo, el creador reconoce que lo más difícil ya no es imaginar escenarios extremos, sino competir con un mundo que, en ocasiones, parece sacado de uno de sus propios guiones.