El divulgador científico Pere Estupinyà es claro sobre la polémica con Llorente: "Tomar el sol sin protección está al nivel del terraplanismo"

Hace unos días Pablo Motos recibió en ‘El Hormiguero’ a Marcos Llorente. El futbolista causó un auténtico revuelo en redes sociales y no precisamente por asuntos relacionados con el ámbito deportivo.

El jugador ‘colchonero’ compartió su postura respecto a una controversial teoría de la protección solar. Teniendo en cuenta el inmenso alcance de público por parte del programa televisivo, la Asociación Española de Comunicación Científica (AEC2) lanzó un comunicado desmintiendo lo expuesto por el lateral diestro, además de pedir una rectificación pública al show.

En este orden de ideas, el reconocido divulgador científico Pere Estupinyà se pronunció en el podcast Mañana Empiezo y afirmó que Llorente estaba difundiendo una teoría completamente errónea. El especialista la clasificó tajantemente como una “idiotez a nivel del terraplanismo o del negacionismo de que el hombre no llegó a la luna”, sentencia.

El científico subraya la clara correlación que hay entre la luz solar y la neoplasia. “Por mucho que te aumenten los niveles de vitamina D, pues también aumentan las lesiones, las mutaciones en las células de la piel que te pueden dar un melanoma”, apunta. Cabe recordar que el melanoma es el cáncer de piel más grave y peligroso que existe.

A Estupinyà le preocupa la ola de desinformación que está circulando sobre dicho tema y hace hincapié en el uso diario de la crema solar. “He leído artículos que dicen: ‘Las cremas solares son perjudiciales, tienes que tomar el sol sin protección’. Yo creo que esto es un atentado contra la salud pública porque esto va a aumentar el riesgo de cáncer de piel, además de que te va a envejecer más”, concluye.

Diversas opiniones por parte de los usuarios

La intervención del científico se ha viralizado en las plataformas digitales; en TikTok ya cuenta con más de 46.000 visualizaciones. En la sección de comentarios los usuarios han expresado sus opiniones al respecto.

Por una parte, unos defienden la crítica de Estupinyà. "Completamente de acuerdo", comenta uno. "Los futbolistas no son dermatólogos”, agrega otro. Por otro lado, hay quienes defienden la postura del futbolista. “La comunidad científica dice… Es toda una industria”, puntualiza.