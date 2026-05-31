El precioso discurso de Sara Carbonero al recibir la medalla de oro de Castilla-La Mancha: "Todo lo que hago es por ella"

La periodista Sara Carbonero ha sido galardonada con la Medalla de Oro de Castilla La-Mancha en un acto celebrado este domingo en el Auditorio José Luis Perales. Tras obtener el premio, la castellanomanchega, de 42 años de edad, ha querido dar un discurso de agradecimiento en el que ha hecho un homenaje a su madre.

"Justo cuando me enteré de que iba a recibir este premio, mi mamá estaba malita en el hospital. Fue nuestra última conversación, ella sonrió orgullosa, como siempre. Ella es la responsable de que yo sea la persona que soy. Me lo dio todo y todo lo que hago es por ella y lo seguiré haciendo", ha señalado con cierta emoción la periodista al final de su discurso.

"Es un momento difícil de mi vida pero esto me muestra que siempre hay caminos para seguir. Parte de esa medalla es de los míos, de mis hijos, de mi pareja, Jota, que siempre está conmigo, de mi hermana que es un pilar fundamental", ha agregado, antes de destacar que "solo se muere lo que se olvida".

También ha querido recordar sus raíces. "Me siento honrada y agradecida. Me gusta la frase de que el mejor legado que unos padres pueden dejar a sus hijos son raíces y alas. Yo tengo la suerte de que mis padres y mis abuelos me dieron unas raíces muy fuertes, un lugar a donde regresar, el sitio de mi recreo, donde soy más libre, mi pueblo, Corral de Almaguer", ha agregado, antes de recordar cuando vendimiaba con su abuelo o iba a las clases en el colegio. "Qué felices éramos y no lo sabíamos".

Finalmente, Carbonero ha querido reflexionar acerca de aquellos que tienen que trabajar fuera de sus hogares. "Solo los que tenemos un pueblo sabemos lo difícil que es cuando hay que partir para perseguir sueños. Te vas, pero algo queda para siempre", ha sentenciado.