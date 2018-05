Berlusconi le pide a un político italiano que le regale a su hija y él le responde que tiene "buen gusto"

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha escrito un nuevo episodio para su antología de comentarios y actitudes machistas. Ha tenido lugar en Aosta, al final de una reunión electoral.

El coordinador regional de Forza Italia, Massimo Lattanzi, ofrece varios obsequios a Berlusconi, el líder de su partido: una pintura creada por un artista del Valle de Aosta y un típico caballo de cerámica.

Pero el ex primer ministro italiano le interrumpe: "Yo la prefiero a ella", dice volviéndose a la chica que ha traído los regalos y que se queda ojiplática (literalmente) ante el comentario.

"Es mi hija", responde a Berlusconi el coordinador regional de Forza Italia, Massimo Lattanzi, quien para salir del paso hace una broma con la que sigue el juego sexista de 'Il Cavaliere': "Tienes buen gusto". El público asistente ríe.

Los comentarios de ambos políticos han sido muy criticados en redes sociales:

Mientras tanto en Italia...

-Tome este premio, señor Berlusconi

-La preferiría a ella

-Es mi hija. #EpicFail

(Hasta que no he visto el vídeo no lo podía creer) https://t.co/MRxLXQJROy