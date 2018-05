Chris Hemsworth interpreta de la manera más loca 'Wrecking Ball' de Miley Cyrus

La faceta como padres de Chris Hemsworth y Elsa Pataky ha sido el foco de atención en muchas ocasiones y ambos actores comparten su día a día familiar en redes sociales.

Esta vez, el actor que da vida a Thor ha cambiado el martillo por un playback (muy intenso) de la canción de Miley Cyrus Wrecking ball junto a su familia y su perro. Las imágenes no tienen desperdicio. Ni el final inesperado tampoco.

En el vídeo el actor empieza cantando y bailando la canción de Cyrus junto a sus hijos, todo hasta que su perro empieza a ladrar y a jugar con él y le tira al suelo. Hemsworth (como buen superhéroe de Marvel) sale del paso y continúa cantando tirado en el suelo. Ante semejante interpretación, que en 14 horas supera los 2.000.000 de Me gusta, los comentarios no se han hecho esperar.

Muchos usuarios de Twitter han destacado que la canción de Cyrus estaba dedicada a su actual pareja, Liam Hemsworth, el hermano gemelo de Chris.

There's just so much to unpack here? Didn't Miley write this song about Liam?? I guess this means it's not awkward when he listens to it??? https://t.co/8S0frQ9u06