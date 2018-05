José María Álvarez-Pallete ha confirmado a través de su cuenta de Twitter los rumores: Telefónica y Netflix, hasta ahora rivales en los negocios, ya son aliados. Con un vídeo en clave de humor, la compañía y la plataforma de contenidos han hecho participes a los usuarios de la red social de su acuerdo, que permitirá que los contenidos de Netflix se puedan ver también en las plataformas de Telefónica en Europa y América Latina.

#TelefónicaMeetsNetflix



Just had a call with @reedhastings, the CEO of @Netflix. I think @Telefonica customers are going to love this announcement, right Reed? ;) pic.twitter.com/kfhzH2M8bQ