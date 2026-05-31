Investigadores británicos crean un tipo de arroz resistente a la sequía y al calor: 4.000 millones de personas dependen de su cosecha, sensible al aumento de la temperatura global

El arroz es el alimento básico más consumido a nivel mundial: 4.000 millones de personas dependen de su cosecha. Sin embargo, su producción requiere grandes cantidades de agua dulce, lo que supone un grave problema en temporadas de sequía.

La situación, además, se ve empeorada por el cambio climático, que hace que esas precipitaciones tan necesarias para la producción de arroz sean cada vez más impredecibles.

No obstante, ese problema podría tener pronto una solución, ya que un equipo de científicos de la Universidad de Nottingham (Inglaterra) está desarrollando nuevas variedades de arroz que podrían ser resistentes a la sequía.

En declaraciones recogidas por la BBC, el profesor Erik Murchie, uno de los científicos que está participando en la investigación, ha explicado que "un aumento de 1 °C en las temperaturas globales reduce los rendimientos del arroz en un 6%, y las intensas olas de calor agravan esta situación".

"La investigación realizada en el Reino Unido respalda los esfuerzos de mejora genética que pasan directamente de nuestros laboratorios a los arrozales de los países productores de arroz", ha añadido Murchie.

Trabajan con 'salas de cultivo' en las que se simulan condiciones meteorológicas extremas

En concreto, el equipo de científicos está realizando experimentos con plantas de arroz que presentan variantes genéticas resistentes al clima en unas 'salas de cultivo' preparadas específicamente para la investigación. Además, los cultivos de arroz también se analizan en un escáner micro-CT.

En ese sentido, otro de los participantes en el proyecto científico, el profesor Ranjan Swarup, ha indicado que esas 'salas de cultivo' especiales les permiten simular diferentes condiciones meteorológicas y observar cómo responden los diferentes tipos de arroz al estrés térmico y a la sequía.

"En la actualidad, cuando la seguridad alimentaria mundial es un gran problema al que se enfrenta la agricultura mundial y tenemos que mejorar la producción de alimentos de forma sostenible, estamos estudiando rasgos de las raíces que puedan mejorar la resiliencia", ha destacado el investigador.