Imanol Arias ha acudido este martes a El Hormiguero para promocionar su regreso al teatro después de más de dos décadas alejado de los escenarios. El actor, conocido por muchos por su papel de Antonio Alcántara en Cuéntame, ha charlado con Pablo Motos sobre su carrera, pero también sobre la actualidad política y ha sido en ese momento cuando Arias ha compartido una reflexión muy comentada en redes sociales.

Motos, haciendo un repaso desesperanzado de los tiempos que vivimos, le ha preguntado a su invitado qué opinaba de los "550 millones del cupo vasco". El actor entonces ha matizado al presentador con su reflexión: "Pero no es que se lleven 550 millones así como así. Hay que estar allí para entenderlo y saber lo que hay allí. Hay mucho fondo social. Apenas hay corrupción en el Gobierno. No hay trabajos basura, es una sociedad más estructurada. Y hay un cumplimiento total con Hacienda, me consta".

Las palabras del presentador han sido entendidas en redes como una defensa del cupo vasco y un zasca, elegante eso sí, a Motos, aunque su reflexión también ha suscitado críticas:

