Laura Escanes preocupa a sus seguidores con su última publicación en Instagram

Laura Escanes tiene a sus seguidores preocupados por culpa de su última publicación en Instagram Stories. Este domingo 17 de junio la influencer ha puesto a todos en vilo al informarles de que ahora está "muuuuuuucho mejor".

"Para los que me preguntáis... me salieron unas cuentas aftas por toda la boca y no podía ni comer ni beber agua", ha escrito la autora del libro Piel de letra, que asegura que pasó por Urgencias aunque sin mucho éxito. "Luego visité un médico interno y mañana vuelvo otra vez al médico", ha añadido.

Instagram Laura Escanes

A la grabación del domingo le ha seguido una segunda publicación este lunes, en la que la influencer manda un mensaje optimista a sus seguidores. Tras una analítica y un día más de reposo, Escanes les cuenta que ya puede hablar: "POR FIN".

Laura Escanes Instagram