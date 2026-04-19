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Italia cambia las normas: los empleados podrán disfrutar de permisos en el trabajo para cuidar de mascotas enfermas con justificante del veterinario
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Italia cambia las normas: los empleados podrán disfrutar de permisos en el trabajo para cuidar de mascotas enfermas con justificante del veterinario

Una reforma que pone a las mascotas en el centro de la conciliación entre trabajo y vida personal.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una persona dándole una pastilla a su perro en la cama de casa
Una persona dándole una pastilla a su perro en la cama de casa para seguir con su tratamiento médico.Getty Images

En millones de hogares, los animales de compañía han dejado de ser “mascotas” para convertirse en parte del núcleo familiar. En ese contexto, la vida laboral empieza a adaptarse a la nueva realidad cotidiana, porque ¿qué pasa cuando el que se enferma no es un hijo ni el propio trabajador, sino ese compañero de cuatro patas que también depende de nosotros? Italia ha decidido abrir ese debate con una propuesta que ya está dando la vuelta al mundo.

El país plantea una reforma laboral que pondría a las mascotas en el centro de la conciliación entre trabajo y vida personal. La propuesta, presentada en la Cámara de Diputados el 12 de junio de 2025 y aún asignada a la Comisión de Trabajo, plantea crear un permiso retribuido para los casos de enfermedad o muerte de un animal de compañía. Para acceder, el animal debe estar identificado con microchip y registrado, así como hay que presentar un certificado veterinario que acredite la situación.

El origen de esta iniciativa se remonta a 2017, cuando un empleado de una universidad de Roma consiguió dos días de permiso pagado para atender a su perro, que había sido operado y necesitaba cuidados especiales. Aquel caso se convirtió en un precedente relevante porque el juez aceptó que la asistencia a una mascota podía encajar en los “motivos personales graves” previstos por el convenio aplicable y que negarle este derecho podía considerarse maltrato animal.

Un cachorro Goldendoodle enfermo descansando con un cono alrededor del cuello.
  Un cachorro enfermo descansando en casa con un cono alrededor del cuello.Getty Images

Una propuesta en trámite

La noticia no ha pasado desapercibida en Argentina, donde el debate está enfrentando posturas entre quienes ven la medida como un avance en derechos y quienes dudan de su viabilidad en el mercado laboral. “Es el primer país del mundo en otorgar licencias laborales para que vos puedas cuidar de tus mascotas enfermas. Tiene una limitación, es como máximo de tres días al año. Esa licencia, en algunos casos, se habla de una licencia con goce de sueldo”, resume la periodista Luciana Rubinska en declaraciones a Infobae.

La iniciativa trata un terreno que algunas empresas italianas ya habían explorado por su cuenta. En el propio texto parlamentario aparecen citadas compañías como Lavazza, Coesia y Aon, que incorporaron permisos vinculados al cuidado de animales en sus acuerdos internos. A su vez, ANSA informó en 2024 de un convenio en Ducati que incluía seis horas retribuidas al año para acompañar a visitas médicas o prestar asistencia a familiares o animales domésticos.

Para acceder a este tipo de permisos, los trabajadores deberán presentar un certificado veterinario que acredite tanto la urgencia como la necesidad de su presencia para cuidar al animal, dentro de un sistema que fija límites estrictos precisamente para evitar abusos. Por ahora, se trata de una propuesta en trámite parlamentario y no de una norma general ya en vigor para todos los trabajadores italianos, aunque su avance en la agenda laboral promete. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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