Italia cambia las normas: los empleados podrán disfrutar de permisos en el trabajo para cuidar de mascotas enfermas con justificante del veterinario

En millones de hogares, los animales de compañía han dejado de ser “mascotas” para convertirse en parte del núcleo familiar. En ese contexto, la vida laboral empieza a adaptarse a la nueva realidad cotidiana, porque ¿qué pasa cuando el que se enferma no es un hijo ni el propio trabajador, sino ese compañero de cuatro patas que también depende de nosotros? Italia ha decidido abrir ese debate con una propuesta que ya está dando la vuelta al mundo.

El país plantea una reforma laboral que pondría a las mascotas en el centro de la conciliación entre trabajo y vida personal. La propuesta, presentada en la Cámara de Diputados el 12 de junio de 2025 y aún asignada a la Comisión de Trabajo, plantea crear un permiso retribuido para los casos de enfermedad o muerte de un animal de compañía. Para acceder, el animal debe estar identificado con microchip y registrado, así como hay que presentar un certificado veterinario que acredite la situación.

El origen de esta iniciativa se remonta a 2017, cuando un empleado de una universidad de Roma consiguió dos días de permiso pagado para atender a su perro, que había sido operado y necesitaba cuidados especiales. Aquel caso se convirtió en un precedente relevante porque el juez aceptó que la asistencia a una mascota podía encajar en los “motivos personales graves” previstos por el convenio aplicable y que negarle este derecho podía considerarse maltrato animal.

Un cachorro enfermo descansando en casa con un cono alrededor del cuello. Getty Images

Una propuesta en trámite

La noticia no ha pasado desapercibida en Argentina, donde el debate está enfrentando posturas entre quienes ven la medida como un avance en derechos y quienes dudan de su viabilidad en el mercado laboral. “Es el primer país del mundo en otorgar licencias laborales para que vos puedas cuidar de tus mascotas enfermas. Tiene una limitación, es como máximo de tres días al año. Esa licencia, en algunos casos, se habla de una licencia con goce de sueldo”, resume la periodista Luciana Rubinska en declaraciones a Infobae.

La iniciativa trata un terreno que algunas empresas italianas ya habían explorado por su cuenta. En el propio texto parlamentario aparecen citadas compañías como Lavazza, Coesia y Aon, que incorporaron permisos vinculados al cuidado de animales en sus acuerdos internos. A su vez, ANSA informó en 2024 de un convenio en Ducati que incluía seis horas retribuidas al año para acompañar a visitas médicas o prestar asistencia a familiares o animales domésticos.

Para acceder a este tipo de permisos, los trabajadores deberán presentar un certificado veterinario que acredite tanto la urgencia como la necesidad de su presencia para cuidar al animal, dentro de un sistema que fija límites estrictos precisamente para evitar abusos. Por ahora, se trata de una propuesta en trámite parlamentario y no de una norma general ya en vigor para todos los trabajadores italianos, aunque su avance en la agenda laboral promete.