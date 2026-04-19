Rhonda Patrick, doctora experta en longevidad: "Si dormiste mal una noche, hacer ejercicio puede revertir casi toda la inflamación y la resistencia a la insulina que eso provoca"

La experta en longevidad Rhonda Patrick ha explicado que hacer ejercicio tras dormir mal puede revertir gran parte de los efectos negativos del descanso insuficiente. La afirmación la ha hecho durante su participación en el podcast de Andrew Huberman, conocido como Huberman Lab.

Lejos de justificar la falta de sueño, la especialista Patrick matiza que esta estrategia puede ser útil en situaciones puntuales donde no se ha podido conciliar bien el sueño, pero no debe convertirse en un hábito.

Dormir poco es un problema metabólico

Patrick explica que incluso una ligera privación de sueño como, por ejemplo, dormir cinco horas o una o dos menos de lo habitual provoca efectos fisiológicos relevantes. Entre ellos, destaca un aumento significativo de la inflamación y una alteración en el metabolismo de la glucosa.

Los datos científicos muestran que una sola noche de mal descanso puede generar resistencia aguda a la insulina, un fenómeno que dificulta que la glucosa entre correctamente en las células. Si esta situación se repite durante dos o tres noches, el impacto es aún mayor.

El ejercicio como un antídoto puntual

Frente a estos efectos, el ejercicio físico emerge como una herramienta poderosa. Según Patrick, la actividad física puede contrarrestar gran parte de la inflamación y la resistencia a la insulina provocadas por dormir mal.

La explicación está en cómo responde el cuerpo al movimiento: al ejercitarse, aumentan los transportadores de glucosa en el músculo, lo que facilita que esta sea utilizada de forma más eficiente. En otras palabras, el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a restablecer el equilibrio metabólico.

Desde su propia experiencia

La propia Patrick vivió este fenómeno en primera persona cuando se convirtió en madre. Durante ese periodo, marcado por la falta de sueño, utilizó un monitor continuo de glucosa y observó cambios preocupantes.

"Mi respuesta de glucosa era similar a la de una persona prediabética", explicó. La situación cambió cuando retomó el ejercicio con clases de spinning y el entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT), que realizaba dos veces por semana. Este tipo de actividad logró prácticamente revertir los niveles elevados de glucosa en ayunas y después de las comidas.

El dilema de dormir o hacer ejercicio

Una de las preguntas más habituales es si priorizar dormir o entrenar cuando el tiempo es limitado. La respuesta de Patrick para esta duda es que si se trata de una noche puntual de mal descanso, hacer ejercicio puede ser beneficioso y ayudar a mitigar los efectos negativos.

Sin embargo, insiste en que no se debe sustituir al sueño de forma crónica, ya que la privación continuada tiene consecuencias más profundas. Además, la experta advierte que dormir menos de siete horas o más de diez se asocia con una mayor mortalidad, en comparación con dormir entre siete y nueve horas.

No obstante, las personas que duermen poco pero cumplen con las recomendaciones de actividad física presentan tasas de mortalidad similares a quienes descansan adecuadamente. El ejercicio, por tanto, parece amortiguar parte del impacto negativo del mal sueño.

Hay que ser realista

Patrick también subraya la importancia de adoptar una visión flexible y realista del bienestar. Hay etapas de la vida —como tener un hijo, empezar un nuevo trabajo o atravesar periodos de estrés— en las que mantener hábitos perfectos es complicado.

En esos momentos, reducir la exigencia y adaptarse puede ser más saludable que intentar sostener rutinas imposibles. "Si llevas las cosas a un extremo en el que sacrificas tu felicidad, eso es un problema, porque la felicidad forma parte de la ecuación de la salud", concluye.