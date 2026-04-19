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Álvaro Surma, vocalista de Niña Polaca, se pronuncia sobre la izquierda española con contundencia: más de uno se va a sentir identificado
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Álvaro Surma, vocalista de Niña Polaca, se pronuncia sobre la izquierda española con contundencia: más de uno se va a sentir identificado 

"Estoy bastante acojonado", confiesa.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
SANTIAGO DE COMPOSTELA, SPAIN - JUNE 16: Alvaro Surma, singer of Niña Polaca, performs in concert on day 2 of O Son Do Camiño Festival 2023 on June 16, 2023 in Santiago de Compostela, Spain. (Photo by Cristina Andina/Redferns)
Alvaro Surman canta en el festival O Son Do Camiño de Santiago de Compostela el pasado 16 de junio de 2025.Cris Andina

Niña Polaca, una de las bandas indies más sonadas en el panorama musical español está de estreno. Este abril, presentan su nuevo álbum, ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas? Entre sus canciones, se tratan temas que afectan de lleno a las nuevas generaciones en España, como la nula perspectiva de acceder a una vivienda, el consumo de drogas y estupefacientes o la salud mental. En definitiva, el hastío.

"Soy de izquierdas, pero estoy muy desengañado con la izquierda de este país", asegura Álvaro Surma, vocalista del grupo, en una conversación con el diario EL PAÍS. "Acceder a una vivienda para un joven es una quimera. Los partidos tradicionales no han sabido conservar el sistema del bienestar que teníamos, y cuando viene el primer zumbado de turno prometiendo el cielo hay gente joven que se lo cree y le vota", opina. 

"En parte es responsabilidad del establishment, que no da respuestas a los problemas de la gente. A ver dónde acaba esto. Yo estoy bastante acojonado, la verdad", confiesa el músico.

Pero más allá de la política, el disco se centra realmente en los problemas que enfrentan los más jóvenes en el día a día, con especial atención a la depresión. "Cuando una persona de 25 años tiene que ponerse hasta el culo de pastillas para poder sobrevivir a un día a día, que se suponía debería ser cómodo, es síntoma de que muchas cosas no funcionan", proclama Surma. 

"A mí me recetaron ansiolíticos una vez porque pasaba por una etapa de mucha ansiedad. Llevaba las pastillas en la mochila, pero no me las tome. Que las pastillas fuesen la respuesta a mi ansiedad me dio mucha rabia y no quise medicarme", relata en sus declaraciones al periódico. Una de las letras de las CSI Alicante, que ocupa el noveno puesto del disco, se dice: "Las pastillas para la depresión en las que han enterrado a mi generación".

Niña Polaca estará de gira durante todo el año (su último concierto será el 15 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid). Esta ruta llevará al grupo a festivales populares como O Son do Camiño, en Santiago de Compostela, Sonorama Ribera, en Aranda de Duero, o Vive Latino, en Zaragoza.

Jesús Delgado Barroso
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Redactor de Hard News en El HuffPost España. Graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster El País, trabajó en Diario de Sevilla, Cadena SER y El País. En El HuffPost escribe temas de Actualidad, pero también sobre Cultura, lo que más le apasiona.

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