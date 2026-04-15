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Un estadounidense acaba con el mito sobre la verdura y fruta de su país: ve una diferencia muy clara con Europa
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Un estadounidense acaba con el mito sobre la verdura y fruta de su país: ve una diferencia muy clara con Europa

Su visita a un mercado en España se vuelve viral tras comparar precios y lanzar una frase que está dando la vuelta a redes: "Nos están engañando".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Crudas, cocinadas, mojadas en palitos en tu salsa o pasta favorita, como el hummus, la zanahoria no tiene límites en la cocina. Llenas de betacarotenos, beneficiosas para la vista y la piel, son crujientes.Getty Images

A veces hace falta salir de casa para darse cuenta de algo que parecía normal.

Eso es justo lo que le ha ocurrido a un creador de contenido estadounidense que, tras visitar un mercado en España, ha terminado cuestionando por completo la percepción que tenía sobre el precio de la fruta y la verdura en su propio país.

Y su conclusión no ha dejado indiferente a nadie.

"Nos están engañando", afirma en un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, donde compara lo que cuesta hacer la compra en Estados Unidos con lo que ha encontrado en Europa.

Ocho alcachofas por un euro (y no son pequeñas)

El vídeo, publicado por la cuenta @theuniversalwanderlust, arranca en un mercado donde el protagonista se topa con una escena que, para él, resulta casi imposible de creer.

"Debemos estar en temporada de alcachofas porque todos los puestos están llenos", comenta mientras enseña varias bolsas.

Pero lo que realmente le sorprende no es la abundancia. Es el precio.

"Creo que hemos comprado ocho alcachofas por un euro… y no son pequeñas, son enormes", explica mientras las muestra a cámara.

"Creemos que esto es normal… y no lo es"

A partir de ahí, el discurso da un giro. Ya no es solo una cuestión de precios.

Es una reflexión.

"En Estados Unidos nos han hecho creer que eso es lo normal… y no lo es", insiste. Para él, lo que está viendo en España -y que extiende a otros países- es justo lo contrario: acceso fácil a productos frescos y a precios asequibles.

Fruta. Verdura. Producto de temporada. Todo a un coste que, según explica, dista mucho del que se maneja al otro lado del Atlántico.

La compra completa que desata el debate

Ya en casa, el creador decide enseñar todo lo que ha comprado para que la comparación sea aún más clara. Alcachofas gigantes, aguacatas a precios muy bajos, bolsas de limones por un euro o ajos en cantidad por poco más de un euro.

Una lista que, sumada, refuerza su idea inicial: la diferencia no es puntual, es estructural.

"Esto es simplemente increíble", resume mientras enseña el tamaño de los productos.

Más allá del precio: cultura y modelo

El vídeo ha abierto un debate que va más allá del coste de la compra.

Porque lo que plantea, en el fondo, es una diferencia de modelo. En muchos países europeos, los mercados locales, el producto de temporada y la cercanía entre producción y consumo siguen teniendo un peso importante.

En Estados Unidos, en cambio, el sistema está mucho más industrializado, con cadenas largas de distribución y precios que no siempre reflejan esa abundancia. Y eso se nota.

Un vídeo que conecta con miles de personas

La reacción en redes no se ha hecho esperar. Muchos usuarios europeos han confirmado esa percepción, mientras que otros, desde Estados Unidos, han reconocido sentirse identificados con la sorpresa del creador.

Porque cuando algo que dabas por hecho deja de parecer normal, cuesta no replanteárselo todo.

El vídeo termina como empezó: con incredulidad, pero también con una idea clara: Que lo que para unos es cotidiano, para otros puede ser casi un lujo.

Y que, a veces, basta una bolsa de alcachofas para darse cuenta.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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