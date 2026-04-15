Así afectará el 'Súper Niño' al clima, según la Aemet: "Las consecuencias podrían ser importantes"

Este verano podría haber un cambio importante en los patrones atmosféricos. Los meteorólogos ya vigilan la llegada de un 'Súper Niño' que podría tener efectos considerables a escala global.

Actualmente nos encontramos en la fase contraria, 'La Niña', que provoca un enfriamiento de las aguas del Pacífico. Esto hace que las temperaturas sean algo más bajas. 'El Niño' actúa de manera opuesta: las aguas del Pacífico se calientan y las temperaturas podrían ser mayores en todo el mundo.

Esto es algo habitual en el clima, ambos fenómenos se van intercambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, en esta ocasión podría ser diferente, ya que el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) ha advertido de que 'El Niño' será más fuerte de lo habitual, de ahí que se le esté empezando a llamar 'Súper Niño'.

Algunos medios y expertos han mostrado su preocupación respecto a dicho fenómeno. ¿Podría ser el verano aún más cálido? ¿Podrían darse episodios extremos durante el resto del año, como inundaciones más intensas? La Aemet ha respondido en sus redes sociales, explicando al detalle lo que se sabe hasta el momento y rebajando la preocupación.

Los efectos del 'Súper Niño' en el clima global

'El Niño' tiene diferentes efectos en todo el planeta. Dependiendo de la zona puede provocar unos u otros fenómenos. Por ejemplo, en el Pacífico sudamericano habría lluvias torrenciales, mientras que en el sudeste asiático y Australia se producirían sequías.

"Si se produjera un evento de El Niño muy fuerte, las consecuencias podrían ser importantes por la modificaciones de patrones", detalla la Aemet. Otro punto destacable es que provocaría un aumento de temperaturas a escala global: "Este fenómeno natural añadirá alguna décima de grado más al calentamiento de fondo".

Pero ojo, que la Aemet no considera tan evidente que vaya a tener lugar un 'Súper Niño'. Cree que las posibilidades, ahora mismo, no son demasiado altas, ya que "marzo y abril son meses en los que los pronósticos no son tan fiables como serán a partir de mayo". Por lo tanto habría que esperar varias semanas para tener una mayor certeza.

¿Será un verano más caluroso en España?

Aunque 'El Niño' produce cambios en todo el planeta, España no es uno de los países en los que más se deja notar su influencia. La evolución de los fenómenos atmosféricos no se deben a esta única causa, pues "los patrones que rigen el tiempo en el entorno de la península ibérica son muy variados", argumenta la Aemet.

Hay estudios que relacionan los otoños más húmedos con 'El Niño', pero no siempre que ha habido un otoño con más lluvia de la habitual ha estado bajo su influencia. La Aemet indica algo similar respecto al calor. Además, al encontrarse en una fase incipiente, lo más probable es que su desarrollo no se relacione con un incremento de las temperaturas.

"Los dos veranos más cálidos hasta la fecha (2022 y 2025) lo fueron sin que hubiera fenómeno de 'El Niño'. El calentamiento global y la modificación de otros patrones (por ejemplo, mayor influencia de dorsales subtropicales) está detrás de nuestros veranos más cálidos', matiza la Aemet.

Por lo tanto, aunque es probable que este verano llegue 'El Niño' o incluso un 'Súper Niño', sus efectos en España podrían ser anecdóticos.