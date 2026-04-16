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Trump anuncia una conversación histórica entre Israel y Líbano tras más de tres décadas sin contacto directo
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Trump anuncia una conversación histórica entre Israel y Líbano tras más de tres décadas sin contacto directo

El presidente de EE.UU asegura que "los líderes" de ambos países hablarán este jueves en pleno intento de alto el fuego tras semanas de violencia

Israel Molina Gómez
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El presidente de EEUU, Donald Trump, abandona la sala de prensa de la Casa Blanca tras hablar con los medios, el 6 de abril de 2026.
El presidente de EEUU, Donald Trump, abandona la sala de prensa de la Casa Blanca tras hablar con los medios, el 6 de abril de 2026.Evan Vucci / Reuters

Hay guerras que se libran con misiles. Y otras que se juegan en una llamada.

Donald Trump ha asegurado que este jueves se producirá un movimiento que, sobre el papel, puede parecer menor, pero que en el contexto actual tiene un peso enorme: una conversación directa entre Israel y Líbano tras más de tres décadas sin contacto al más alto nivel.

"Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", escribió Trump en su red social Truth Social, sin aclarar quiénes serán exactamente esos interlocutores.

Un contacto que no se produce desde los años 90

La clave no está solo en la llamada, sino en lo que simboliza. Según el propio Trump, sería la primera vez en 34 años que "los líderes" de ambos países mantienen un contacto de este tipo, lo que remite directamente a un contexto en el que las relaciones entre Israel y Líbano han estado marcadas por la tensión permanente y la ausencia de diálogo directo.

El anuncio llega en un momento especialmente delicado, con ambos países inmersos en conversaciones para tratar de alcanzar un alto el fuego que frene la escalada de violencia en territorio libanés. Una negociación que, por ahora, avanza con dificultad y bajo la mediación de Washington.

La posible conversación se produce tras seis semanas de enfrentamientos entre Israel y el grupo chií Hizbulá en suelo libanés, un conflicto que ha dejado ya más de 2.000 muertos y más de un millón de desplazados. Una cifra que refleja la magnitud de una crisis que no deja de crecer y que amenaza con desbordar aún más la región.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu justifica sus ataques como respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hizbulá, mientras que desde Líbano se insiste en la necesidad de frenar de inmediato la ofensiva para abrir una vía diplomática real.

Negociaciones sin Hizbulá… y con grandes diferencias

Uno de los elementos más delicados del proceso es precisamente la ausencia de Hizbulá en las negociaciones. El grupo, actor clave en el conflicto sobre el terreno, ha quedado fuera de los contactos directos, lo que complica cualquier avance sólido.

Aun así, en los últimos días se han producido movimientos relevantes. Representantes de ambos países mantuvieron una reunión de más de dos horas en Washington, con la presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en lo que supone el contacto de más alto nivel entre Israel y Líbano desde 1993.

El resultado, por ahora, es limitado: un acuerdo para seguir hablando.

Dos posiciones difíciles de reconciliar

El principal obstáculo sigue siendo el punto de partida de cada parte. Mientras el Gobierno libanés exige un alto el fuego inmediato que permita abrir un proceso de diálogo más amplio, Israel mantiene una posición mucho más dura.

Tel Aviv rechaza frenar su ofensiva sin condiciones previas y exige el desarme total de Hizbulá, además de la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano que le permita controlar el territorio hasta el río Litani.

Dos visiones que, a día de hoy, parecen difícilmente compatibles.

Una llamada… y muchas incógnitas

En este contexto, la conversación anunciada por Trump aparece como un gesto cargado de simbolismo, pero también rodeado de incógnitas. No está claro quién hablará, ni en qué formato, ni si ese contacto puede traducirse en avances reales.

Lo que sí está claro es que llega en un momento en el que cualquier paso, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia.

Porque, en conflictos como este, a veces una llamada no lo cambia todo.

Pero puede ser el principio de algo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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