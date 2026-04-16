Air New Zealand estrena las primeras literas para dormir en clase turista de la historia de la aviación: cuatro horas de sueño en vuelo por 290 euros

Un avión de Air New Zealand en una imagen de archivo

Dormir en clase turista como si estuvieras en una cama de verdad. No en el asiento reclinado, no encogido contra la ventanilla, no peleando por unos centímetros más de espacio. En una litera.

Parece ciencia ficción, pero ya tiene fecha.

La aerolínea Air New Zealand ha anunciado el lanzamiento de las primeras literas reales en clase económica de la historia de la aviación comercial. Un sistema bautizado como "Skynest" que permitirá a los pasajeros tumbarse completamente durante vuelos ultralargos.

Y sí, habrá que pagar por ello.

Cuatro horas para dormir… en pleno vuelo

La idea es tan simple como revolucionaria: seis cápsulas con camas horizontales instaladas en el propio avión, concretamente en los nuevos Boeing 787-9 Dreamliner que cubrirán rutas como Auckland–Nueva York, uno de los trayectos más largos del mundo (más de 17 horas).

Los pasajeros de clase turista podrán reservar un turno de cuatro horas para dormir en una de estas literas, por un precio que ronda los 290 euros por sesión.

Eso sí, hay condiciones.

Solo se podrá reservar un turno por vuelo, habrá un máximo de dos sesiones disponibles y, por supuesto, el billete de avión se paga aparte. La cama es un extra. Un lujo dentro de la clase económica.

Cómo son las literas (y por qué están dando tanto que hablar)

Las cápsulas, conocidas como "Skynest", están diseñadas como pequeños espacios individuales para dormir. Incluyen ropa de cama, luz ambiental, cortina de privacidad y un kit con antifaz, tapones para los oídos, calcetines y productos de cuidado personal.

Pero no todo es tan idílico como parece.

No hay espacio para sentarse. No se puede comer dentro. Y hay normas que han llamado especialmente la atención.

Por ejemplo, está prohibido compartir litera (nada de "doble cama") o colar a un niño. Y la propia aerolínea pide a los pasajeros que "se tomen con calma los perfumes", porque no todo el mundo quiere dormir rodeado de olores intensos.

Eso sí, hay algo que sí está permitido: Roncar.

"Estadísticamente, alguien va a hacerlo"

Lejos de esconderlo, la compañía lo asume con naturalidad. "Estadísticamente, alguien va a roncar. Puede que seas tú. Y está bien", explican desde la aerolínea, que incluye tapones para todos los pasajeros por si acaso.

Un detalle que ha hecho que el invento se vuelva todavía más viral.

Porque dormir a 10.000 metros de altura ya era complicado. Hacerlo en una litera compartiendo espacio con otros pasajeros… abre un nuevo escenario.

Un invento pensado para vuelos eternos

Desde la compañía lo tienen claro: para un país como Nueva Zelanda, uno de los más aislados del planeta, mejorar la experiencia en vuelos de larga distancia no es un capricho, es una necesidad.

"El viaje importa", explican desde la aerolínea. Y en rutas de más de 15 horas, descansar bien puede marcar la diferencia entre llegar destrozado o funcional.

La apuesta, en ese sentido, es clara: convertir la clase turista en algo más llevadero sin llegar al precio de la business.

El inicio de una nueva guerra entre aerolíneas

Air New Zealand no es la única que está moviendo ficha. Otras compañías ya exploran fórmulas similares para mejorar la experiencia en vuelos largos.

Algunas trabajan en asientos que se convierten en camas. Otras, en zonas de descanso o bienestar dentro del avión. Incluso hay proyectos para transformar filas enteras en superficies donde tumbarse.

El objetivo es el mismo. Hacer más soportable lo que, hasta ahora, era una prueba de resistencia.

El gran interrogante

La gran duda ahora es si los pasajeros estarán dispuestos a pagar ese extra por dormir mejor. Porque la idea es atractiva, pero no es barata.

Y en un contexto de subida de precios, tensiones en el combustible y cambios en la demanda, no está claro hasta qué punto este tipo de innovaciones se convertirán en norma… o en lujo puntual.

Lo que sí está claro es que algo está cambiando. Y que, por primera vez, dormir de verdad en clase turista ya no es solo un sueño.

Ahora también tiene precio.