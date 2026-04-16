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Pablo Alborán cuenta lo que le pasó en un avión y deja a todos en shock: "Se me pusieron los ojos para atrás"
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Pablo Alborán cuenta lo que le pasó en un avión y deja a todos en shock: "Se me pusieron los ojos para atrás"

El cantante revela en televisión el episodio más duro que ha vivido volando y admite: "Tengo mucho miedo a volar".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El cantante Pablo Alborán, el pasado mes de noviembre.
El cantante Pablo Alborán, el pasado mes de noviembre.Getty Images

No es solo miedo a las turbulencias. Ni a los despegues. Ni a los aterrizajes. Lo de Pablo Alborán va mucho más allá.

El artista malagueño ha dejado a todos impactados tras relatar en El Hormiguero la peor experiencia que ha vivido en un avión. Una historia que empieza con un simple vuelo… y acaba con el avión detenido en plena pista.

Y con él inconsciente.

"Me desmayé… y empecé a convulsionar"

Todo ocurrió en un trayecto entre México y Miami. Según contó el propio cantante, el problema comenzó antes incluso de subir al avión, tras ingerir un té que, al parecer, estaba contaminado.

Pero lo peor estaba por llegar.

"El avión empezó a despegar y entonces me desmayé. Se me pusieron los ojos para atrás. Empecé a convulsionar", relató.

La escena obligó a detener la aeronave en plena pista de despegue. Una situación límite que terminó con Alborán siendo atendido por los equipos de emergencia y trasladado fuera del avión.

Un susto que no olvida

Aunque consiguió recuperarse relativamente rápido -en torno a media hora después ya se encontraba mejor-, el episodio dejó huella.

Porque, pese a su carrera internacional y a pasar media vida viajando, el cantante no lo oculta: "Tengo mucho miedo a volar". Un miedo que, después de lo vivido, cobra aún más sentido.

Su reacción en pleno vuelo

Lejos de esconderlo, Alborán también explicó cómo gestiona ese miedo cuando no le queda otra que subirse a un avión. Y la imagen es bastante gráfica.

"Cuando hay turbulencias me agarro al asiento y me muevo más que la turbulencia", confesó entre risas, reconociendo que puede parecer exagerado… pero que es su forma de sobrellevarlo.

El truco (casi mágico) que le funcionó

En medio de todo, el cantante compartió una anécdota curiosa que, según él, marcó un antes y un después. Una comandante de avión le aseguró que era "un poco bruja" y que todo el que volaba con ella dejaba de tener miedo.

Puede sonar extraño, pero funcionó. "En los 12 vuelos siguientes no sentí miedo", aseguró.

Entre supersticiones… y realidad

Esa historia encaja con otra confesión que hizo durante la entrevista: su lado más supersticioso.

Cristales, amuletos, objetos personales… Alborán reconoce que viaja siempre con ellos como forma de protección. Incluso llegó a usar las mismas botas durante toda una gira por miedo a que cambiarlas afectara al resultado de sus conciertos.

Pequeños gestos. Grandes manías.

Un artista que no deja de exponerse

Más allá de la anécdota, lo que dejó claro en su paso por televisión es que, pese a los miedos, sigue adelante.

Con giras internacionales. Con nuevos proyectos. Y ahora también con su faceta como actor.

Porque si algo demuestra esta historia es que, incluso cuando el miedo es real… no siempre te detiene.

Aunque haya vuelos que no se olviden nunca.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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