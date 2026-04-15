Julen Bollain, economista experto en vivienda: "El mercado en España funciona como una trituradora"

España tiene un gravísimo problema de acceso a la vivienda. Los precios, ya se trate de compra o alquiler, no hacen más que subir. Sin embargo, los sueldos de la mayoría de los ciudadanos se encuentran estancados.

En consecuencia, el desacoplamiento entre el coste de la vivienda y los salarios es cada vez mayor. Según el Índice de Precios de Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre se encareció un promedio del 12,7% en 2025.

El dato supone el mayor incremento del coste de la vivienda desde 2007, es decir, desde hace 18 años. A esa dura realidad se ha referido recientemente Julen Bollain, economista experto en vivienda.

En una intervención en el programa laSexta Xplica, Bollain, quien es profesor e investigador en la Universidad de Mondragón, ha asegurado que "el mercado de la vivienda en España funciona como una trituradora".

El especialista ha subrayado que para poner solución al problema de la vivienda en España "hace falta un parque de vivienda público del Estado que permita competir contra el privado para que este no funcione como una trituradora en España".

Imposible ahorrar (y poder convertirse en propietario) estando de alquiler

Convertirse en propietario en España es para muchos misión imposible. Lo es, en gran parte, por la existencia de un círculo vicioso que hace que quienes no puedan comprar una vivienda tengan que recurrir al alquiler, que está a un precio tan alto que les impide ahorrar para adquirir un inmueble.

En ese sentido, Julen Bollain ha destacado que "las personas jóvenes se meten en un ciclo en el que, al no tener dinero para poder comprar una vivienda, se meten de alquiler, donde se les va incluso el 80% de su salario".

Hace unas semanas, Oxfam Intermon publicó precisamente un informe al respecto cuya conclusión principal es que el 61% de los inquilinos no tienen capacidad para ahorrar una vez que han pagado el alquiler.