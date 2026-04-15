Pablo Motos pide disculpas por lo que dijo del IVA de los libros: "Sonsoles lo propuso al equipo y nadie comprobó el dato"

Pablo Motos ha arrancado El Hormiguero de este miércoles hablando de la polémica que protagonizó junto a Sonsoles Ónega, presentadora de televisión que fue la invitada en el programa de este martes, en el que criticaron que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los libros fuese el 21% cuando realmente era el 4%.

Comenzó comparándolo con el IVA del cine, el cual “bajaron al 10%”: “El de los libros sigue siendo el 21%. Lo mismo que un paquete de ducados”. Ónega le dio la razón: “Sí, exacto. Sí, es correcto”. Además, también destacaron que habría que hacer “campaña” para que se redujera y hablaron sobre que el precio de los libros era caro. “23 eurillos, que es mucho. Hay que comprar mucho libro, hay que mover la industria”, decía Ónega.

Aunque Motos luego proponía que no hubiera IVA alguno en los libros: “Si quieres un país culto, que lea, dale alguna facilidad. No pasaría nada. Sería una cosa muy celebrada por el mundo”.

Ante el error, Motos ha querido hablar al respecto y esto es lo que ha dicho en pleno directo: "Quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Sonsoles Ónega nos propuso al equipo hablar del IVA del equipo porque les parecía excesivo que fuese el 21%; le dijimos que sí y nadie lo comprobó. Resulta que el IVA es del 4%. Nosotros somos rigurosos, ayer metimos la pata y lo sentimos mucho".

Ónega rectifica



La ganadora del premio Planeta 2023 ha pedido disculpas esta tarde durante la emisión de Y ahora Sonsoles, mientras hablaba con un doctor: “Ayer nos equivocamos en El Hormiguero a cuenta del IVA de los libros, que no es del 21%, sino un 4%”.

“¡Error, error, error! Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato. Un error totalmente involuntario, pido perdón, no hay ninguna intención de desinformar ni manipular, por Dios santísimo”, recalcó. Unas declaraciones que no han convencido mucho.