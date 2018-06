Cachondeo en Twitter con esta foto de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez se encuentra ya en Bruselas en la cumbre sobre migración que se está celebrando este domingo.

Es el primer viaje de Sánchez al corazón de la Unión Europea desde que es presidente y La Moncloa ha querido compartir una serie de imágenes del viaje del presidente en el helicóptero del Ejército del Aire que le ha llevado allí.

Y lo han hecho en este mensaje de Twitter, en el que vemos al presidente del Gobierno sentado, dialogando con miembros de su equipo... y con gafas de sol.

Una ocasión que en Twitter no se ha desaprovechado para hacer bromas:

Poned el pie de foto vosotros, que a mí me da la risa. pic.twitter.com/TtJzhdhcdN

Me puede explicar alguien porque lleva gafas de sol dentro de un avión???? Hello???? Éste hombre está fatal de la olla 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

-¿Qué quieres, Puchimón? -Señor, no soy Puigdemont. -A QUE TE EMBARAZO. pic.twitter.com/OJ6DWLZThk

¿Tú has visto Air Force One? pic.twitter.com/yUJsb4YnQ5

- Risto, no te esfuerces, el presidente no saldrá en tu programa.

- Me estás hinchando las pelotas con tus bromitas. pic.twitter.com/kL8woazdDh