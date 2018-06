'Despacito' y 'La Gasolina', entre las mejores canciones del siglo XXI

"Dees-pa-ci-to, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito". Para gustos los colores, pero este estribillo te suena y seguro que lo has cantado más de una vez. Despacito ha conseguido liderar el Hot 100 de la revista Billboard, ser el vídeo más visto en YouTube, cuatro Grammys Latino y ahora formar parte de las 100 mejores canciones del siglo XXI según la edición estadounidense de la revista Rolling Stone.

Este no es el único logro de los ritmos latinos en el ranking, que se publicará en el número de julio. Daddy Yankee, que comparte la autoría de Despacito con Luis Fonsi, tiene otro tema entre el centenar de privilegiados y no es otro que La Gasolina. Para muchos, el primer éxito de reguetón que llegó a España. De hecho, desde la publicación lo califican como "'un punto de inflexión en el ascenso del reguetón hacia el dominio mundial".

Sin embargo, ambos temas ocupan una posición bastante baja en el listado, elaborado por artistas, productores, críticos y expertos de la industria discográfica. Despacito ocupa, en su versión con Justin Bieber, el puesto número 91, mientras que La Gasolina se queda como farolillo rojo, en el 100.

Liderando este top 100, una diva y un hit clásico de los 2000: Crazy in Love de Beyoncé junto a su ahora marido, el rapero Jay-Z.

Según señalan en la publicación, "el resultado es un excelente reflejo de un período increíble en la historia de la música", aunque admiten que, teniendo en cuenta su línea editorial, "puede parecer un poco diferente".

Rolling Stone destaca que en los años 2000 se produjo una "cantidad de música increíble" y que ha habido numerosas súperestrellas: desde Beyoncé hasta Drake, pasando por Jack White y Adele, así como grandes del siglo pasado como Beck, Outkast y U2.

Dentro del ranking encontramos nombres para todos los gustos como Bad Romance de Lady Gaga, Rehab de Amy Winehouse, One more time de Daft Punk, American Idiot de Green Day, The Scientist de Coldplay o Hung up de Madonna.

El top 10 del listado de Rolling Stone quedaría así: