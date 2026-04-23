Madrid es una ciudad que atrae a millones de turistas cada año. El buen tiempo y la gran oferta gastronómica y cultural son uno de sus principales atractivos. Así lo cree la actriz estadounidense Martha Plimpton, famosa por su papel en Los Goonies, donde dio vida a Stef.

La intérprete nacida en Nueva York está en la capital de España y ha publicado un post en Instagram elogiando a la ciudad. "De vuelta en mi ciudad favorita y más visitada ciudad de Europa, Madrid", ha escrito en una publicación donde se la puede ver en la Plaza Mayor.

Sin embargo lo más llamativo de su post es lo que ha dicho sobre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a quien ha elogiado. "Amo este país, y este sitio, y esta gente, y esta comida. OMG", ha dicho antes de hablar del líder del Ejecutivo.

"Este país es aún más atractivo debido a su fantástico presidente, Pedro Sánchez, De pie con integridad y corazón contra el cáncer naranja del despacho oval", ha dicho Martha Plimpton, refiriéndose en última instancia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"España, te amo para siempre", ha concluido la actriz, quien parece estar encantad en España, país del que guarda "maravillosos recuerdos", ya que enumera algunos de ellos en esta misma publicación.

¿Quién es Martha Plimpton?

Martha Plimpton es una actriz, cantante y activista estadounidense con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro. Nacida en 1970 en Nueva York, pertenece a una familia histórica del mundo del espectáculo.

Es hija del actor Keith Carradine y nieta del veterano intérprete John Carradine. Su carrera comenzó a edad temprana y ha logrado consolidarse como una figura respetada en la industria audiovisual estadounidense.

El gran reconocimiento le llegó en 1985 con The Goonies, la película de aventuras producida por Steven Spielberg que se convirtió en un título de culto y marcó a toda una generación. Tras aquel éxito juvenil, Plimpton evitó encasillarse y optó por una carrera.