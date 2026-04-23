Confirmado: 8 de cada 10 Labubus llevan ropa con algodón procedente de la región uigur de China, denunciada por la ONU por trabajo forzoso

Los muñecos Labubu están inspirados en elfos y se caracterizan por sus orejas puntiagudas, sonrisa con dientes afilados y actitud traviesa. La empresa Pop Mart, responsable de su fabricación, multiplicó sus beneficios gracias al auge en redes sociales de estos peculiares personajes creados por el artista Kasing Lung en 2015.

Desde hace unos meses son todo un fenómeno internacional pero ahora esa fama podría terminar. Una investigación confirmada por The New York Times ha revelado que la ropa de muchas de estos famosos muñecos contiene algodón procedente de Xinjiang, una región china denunciada por la ONU por prácticas de trabajo forzoso.

El análisis se llevó a cabo sobre 20 muñecos adquiridos en diferentes plataformas, incluyendo tiendas online y canales oficiales. Los resultados demostraron que en 16 de ellos —es decir, el 80%— se detectó algodón procedente de Xinjiang, especialmente en prendas como camisetas.

Xinjiang, en el centro del debate

La prueba se basó en el análisis de isótopos, una técnica que permite identificar el origen geográfico del algodón. Los resultados coinciden con un estudio previo encargado por la organización Campaign for Uyghurs, que ya había alertado sobre esta posibilidad.

La región de Xinjiang es uno de los mayores productores de algodón del mundo, de hecho, concentra más del 90% de la producción china. Sin embargo, expertos de la ONU han denunciado un "patrón persistente" de presunto trabajo forzoso que afecta principalmente a la población uigur, una minoría étnica musulmana.

Estas prácticas podrían constituir incluso crímenes contra la humanidad, según los informes. Estados Unidos aprobó en 2021 la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, que prohíbe la importación de productos fabricados total o parcialmente en esta región, salvo que se demuestre lo contrario.

Posibles consecuencias legales

Para empresas como Pop Mart, esto podrían tener implicaciones importantes. El incumplimiento de la legislación estadounidense podría derivar en sanciones o incluso en la inclusión en listas negras que impidan la comercialización de sus productos en el país.

Varias organizaciones de derechos humanos no han dudado ni un segundo y ya han trasladado esta información a las autoridades estadounidenses encargadas de supervisar las importaciones.

Desde Pop Mart han asegurado que investigarán la presencia de algodón de Xinjiang en su cadena de suministro. La empresa sostiene que solo un pequeño porcentaje de sus productos utiliza algodón y que está trabajando en alternativas para el mercado estadounidense. Además, afirma cumplir con los estándares más exigentes junto a sus proveedores.