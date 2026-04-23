Guillermo Fesser hace balance de los últimos pasos de Trump en la guerra en Irán y sus constantes cambios

El reconocido periodista Guillermo Fesser, uno de los integrantes del dúo cómico Gomaespuma y corresponsal en Estados Unidos, ha hecho balance en El Intermedio de los últimos pasos de Donald Trump en la guerra de Irán y de sus constantes cambios de "opiniones y decisiones".

Para Fesser, la incertidumbre está "en el cerebro" de Trump, al que ha calificado como "un culebrón": "El viernes pasado, después de hablar con vosotros el día anterior, Trump en redes publicó por todo lo alto que Irán había accedido a todas sus demandas, incluso a no enriquecer uranio y a dejar abierto para siempre el Estrecho de Ormuz".

"Dijo literalmente: un día brillante y maravilloso para el mundo. Y preguntó a los periodistas que se acercaban a hacerle preguntas que por qué no le felicitaban personalmente por ser tan bueno", ha relatado. Sin embargo, el fin de semana Irán lo negó todo a través de su portavoz: "Dijo que si EEUU bloqueaba volverían a cerrar y cerraron".

Lo "inusitado" de Trump

Y el lunes siguiente Trump hizo algo "inusitado": llamar a los periodistas en directo, uno tras otro, para decirles que era "enorme" y que la victoria era "maravillosa": "Que Irán estaba diezmado y que JD Vance ya salía hacia Pakistán para las conversaciones de paz".

"Y el martes, Vance, con la maleta en la mano, una vergüenza, que no podía salir porque había dicho el portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de Irán que los mensajes de EEUU eran contradictorios, inconsistentes e inaceptables", ha añadido. El miércoles, Trump le echó la culpa "de todo" a los demócratas: "Dice que son unos traidores porque llevan años diciendo que hay que hacer algo en Irán, lo hace él y ahora no le queiren reconocer el mérito".

"Trump siempre recula"

Por lo tanto, ha concluido: "Lo cierto es que EEUU, antes de este lío, tenía ya un acuerdo con Irán para no enriquecer uranio y EEUU, antes de este lío de Donald Trump, tenía el estrecho de Ormuz abierto".

Fesser coincide además con algunos análisis que apuntan a que "estamos ante un tipo que cree que todo el mundo se pliega ante sus amenazas, pero ya la gente se ha aprendido lo de always chicken out, Trump siempre recula, ven sus faroles y este ultimátum parece que era simplemente para él mismo".