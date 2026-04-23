Antonio Pérez Arcas, presidente de la Federación Española de Petanca: "La petanca tenía un tabú de que era un deporte de mayores o un deporte de viejos"

'La Revuelta' emite hoy 'La Petanca del año', un especial que contará con profesionales de este deporte, así como con varios famosos que se dividirán por equipos para enfrentarse entre ellos en varias rondas.

Más que un programa, lo de este noche será una suerte de evento que pretende satirizar los grandes acontecimientos deportivos, así como dar visibilidad a un deporte desconocido para muchas personas. No en vano, 'La Revuelta' lo ha bautizado como "la Súperbowl patria".

Los famosos que participarán son El Langui, Juan José Millás, María del Monte, Clara Galle y Miguel Ángel Muñoz. También estarán Antoni Daimiel y Victoria Martín como comentaristas. Por supuesto, también contará con la presencia de David Broncano y Jorge Ponce.

Además, el programa ha invitado a tres profesionales de petanca y al presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas, con el que ya hablaron el pasado mes de marzo en una emisión para aclarar malentendidos y tender puentes.

En aquella ocasión hubo cierta polémica, ya que la Federación Madrileña de Petanca consideró que el programa estaba burlándose de este deporte. Finalmente, Pérez Arcas conversó con Broncano y Jorge Ponce, y les aclaró que la petanca no es sólo una actividad de ocio para mayores, sino una competición en la que se enfrentan personas jóvenes.

Los estereotipos de la petanca

'La Revuelta' no es el único espacio en el que Pérez Arcas se ha pronunciado en este sentido. En los últimos años ha dado algunas entrevistas en las que ha defendido la petanca como competición deportiva, no sólo como ocio para personas mayores.

"La petanca tenía un tabú de que era un deporte de mayores o un deporte de viejos", explicó en diciembre de 2022 en el podcast de temática polideportiva 'Sí se puede'.

Este es un estereotipo instaurado en la sociedad, tal vez porque es habitual ver a personas mayores disfrutando de este deporte en los parques. Pero la petanca también es una competición para jóvenes: "El deporte federado de la petanca se empieza a captar en las escuelas, en algunas federaciones hay escuelas deportivas ya creadas y ellas muestran nuestro deporte, y a partir de ahí los adeptos se enganchan", aclaró Arcas en el mismo espacio.

De hecho, los niños empiezan a jugar a la petanca a partir de los siete u ocho años. "Hemos llegado a tener a chavales de 12 años participando en competiciones europeas", explicó el presidente. Además, hay una categoría sub23 y otra senior, en la que participan deportistas de treinta años o más.

Antonio Pérez Arcas también fue entrevistado por el 'Diario AS' en 2019, y ya desmintió el tópico más extendido sobre la petanca: ""Se asocia a la imagen antigua de hogares del pensionista, pero la realidad es que sólo el 15% de nuestros federados son de categoría máster de más de 55 años".

Si sientes curiosidad por esta práctica deportiva, tienes la oportunidad de conocerlo mejor en el especial de 'La Revuelta'.