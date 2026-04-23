Un hombre mata a su expareja en Seseña (Toledo) y se suicida 

Nuevo presunto caso de violencia machista. Una mujer de 43 años ha sido asesinada presuntamente a manos de su expareja en Seseña (Toledo). El hombre, de unos 50 años, se ha quitado la vida tras una pelea con el hijo de la víctima, que se encuentra en el hospital, según recoge EFE.

La víctima de este nuevo presunto asesinato machista se llamaba Melissa y era de nacionalidad venezolana. Ha sido encontrada en el interior de su vivienda por la Guardia Civil con signos de violencia por arma blanca.

En la misma casa ha sido hallado el cuerpo del presunto asesino (de la misma nacionalidad), quien era su expareja y se habría quitado la vida ahorcándose tras una pelea con el hijo de la mujer.

El hijo de la víctima se encuentra ingresado en el hospital debido a las heridas. El agresor contaba con antecedentes por violencia machista, mientras que la mujer se encontraba registrada en el sistema VioGen con un nivel bajo de protección.

La mujer ya había denunciado al agresor

Según las primeras informaciones, compartidas por la agencia EFE, la mujer había denunciado previamente a su agresor, que finalmente le ha arrebatado la vida en un nuevo crimen de violencia machista. La denuncia ocurrió en enero y fue por maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde 2024, cuando empezaron los trámites del divorcio.

Tras ser detenido por esta denuncia el hombre volvió a ser arrestado, aunque por quebrantar la orden de alejamiento, según explican algunas fuentes conocedoras del suceso a la misma agencia. Actualmente, según los registros consultados, no había medidas judiciales sobre el agresor.

En lo que llevamos de año, y de confirmarse esta nueva agresión machista, al menos 17 mujeres han sido asesinadas por violencia de género, 1360 desde 2003.

Si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien que la sufra...

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres.

Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.