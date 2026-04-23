Ni natación ni boxeo: el ejercicio que la mayoría de los oftalmólogos desaconsejan a los enfermos de glaucoma es levantar pesas aguantando la respiración

La presión intraocular alta ocurre cuando la presión interior del ojo supera el rango normal y se sitúa por encima de los 21 mm Hg, Uno de los riesgos es que puede desarrollar glaucoma e incluso, en el peor de los casos, ceguera.

Y, aunque tal y como explica Carl Erb, director médico de la Clínica Oftalmológica de Wittenbergplatz en Berlín, "es difícil dar respuestas generales (...) aún así existen algunas recomendaciones útiles".

Según una investigación liderada por el oftalmólogo Lars Choritz de la Universidad de Magdeburgo y realizada a pacientes con glaucoma, existen algunas actividades que sirven para mitigar este efecto, mientras que hay otras que no se recomiendan en este sentido.

"Cuando hacemos ejercicio se estimula todo el sistema circulatorio", señala Choritz, que agrega que los participantes que realizaron bicicleta estática notaron un descenso de la presión intraocular por debajo del valor inicial tras el entrenamiento. A pesar de ello, tal y como explica el mismo, los ejercicios deben ser moderados y no de una intensidad muy alta.

"Sin duda, se recomienda el ejercicio moderado", continua el oftalmólogo. "Numerosos estudios demuestran que una mejor circulación sanguínea en todo el cuerpo, incluyendo la cabeza del nervio óptico, probablemente tenga un efecto protector", asegura.

Sin embargo, tal y como se menciona anteriormente, no se recomienda realizar cualquier deporte. Hay algunos que es mejor evitar. Un ejemplo que cita el experto es el entrenamiento con pesas, pues puede incrementar la presión intraocular a un nivel bastante alto. "Si contienes la respiración al hacer press banca, la presión intraocular puede aumentar drásticamente", destaca.

Si además se acumula la presión en el abdomen y el pecho, la presión podría aumentar aún más. "El efecto es similar al de inflar un globo o tocar un instrumento de viento", explica. Aquellos que sufran este problema y que se dediquen a esta actividad de forma profesional "es importante que exhalen durante el esfuerzo físico".