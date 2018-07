Amaia Romero se sale. Después de su actuación con aforo completo en el Primavera Sound, la ganadora de la última edición de Operación Triunfo ha colapsado la web de venta de entradas del Teatro Real con motivo del concierto diurno que dará el próximo 28 de julio dentro del Universal Music Festival.

Ha habido tantos fans que han querido acudir al concierto de la navarra que la web no ha podido soportar tanto tráfico. Así lo ha anunciado el propio Teatro Real en su cuenta oficial de Twitter, donde ha incluido un enlace donde se podía hacer cola virtual para adquirir la entrada.

El incidente, que tuvo lugar este miércoles, se solucionó unas horas después cuando volvió a funcionar con normalidad. Solo los más rápidos y afortunados consiguieron su entrada, que se han agotado en apenas unas horas. Los seguidores de la cantante se han volcado en redes sociales, donde la que han definido como "reina".

tú te crees que amaia no tiene ni disco, se ha promocionado 0 y ha llenado todo el teatro real YES SHE DID THAT SHE IS THAT EPIC