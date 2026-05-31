La Voyager 1 está ya tan lejos de la Tierra que la ciencia sabe en qué momento del 2026 sus comunicaciones se medirán en días-luz

El 5 de septiembre de 1977, la NASA lanzó la sonda espacial Voyager 1 con el objetivo de estudiar el Sistema solar exterior y el espacio interestelar más allá de la heliosfera del Sol. Desde entonces, la sonda espacial se ha ido alejando de forma progresiva de la Tierra a una velocidad aproximada de 17 kilómetros por segundo (unos 61.000 kilómetros por hora) en relación con el Sol.

El resultado es que la Voyager 1 se encuentra en estos momentos a nada más y nada menos que 25.900 millones de kilómetros de la Tierra, lo que supone todo un reto a la hora de comunicarse con la sonda espacial.

Tal y como recoge el medio de comunicación especializado en astronomía Space Daily, arreglar cualquier tipo de problema en la Voyager 1 supone armarse de gran paciencia, ya que comunicarse con la sonda se parece más a mandar una carta que a enviar un simple mensaje.

Al respecto, la directora del proyecto Voyager en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Suzy Dodd, ha explicado que "si envío un comando y digo: 'Buenos días, Voyager 1', a las 8 de la mañana de un lunes, recibiré la respuesta de la Voyager 1 el miércoles por la mañana, aproximadamente a las 8".

El motivo es que la gran distancia entre la Voyager 1 y la Tierra hace que casi transcurra un día para que el mensaje de la NASA llegue a la sonda espacial y casi otro día para que la respuesta de la Voyager 1 alcance la Tierra.

En ese sentido, cabe destacar que muy pronto llegará el momento en el que las comunicaciones con la Voyager 1 pasen a medirse en días-luz. En noviembre de 2026, la sonda espacial se convertirá en el primer objeto fabricado por el ser humano que se sitúe a un día-luz de la Tierra. Por lo tanto, cualquier comunicación con la sonda espacial tardará dos días para completarse (un día de ida y un día de vuelta).