Científicos validan un sistema para medir la contaminación global con satélites espaciales: lo pusieron a prueba con los bombardeos a Irán de marzo

Como consecuencia de uno de los ataques de la guerra emprendida por EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, varias instalaciones de almacenamiento y refinería de petróleo de Teherán (Irán) sufrieron explosiones e incendios el 7 de marzo.

El suceso fue utilizado por un equipo de científicos para poner a prueba un sistema basado en una constelación de satélites con capacidad para investigar y cuantificar episodios de contaminación por dióxido de azufre (SO₂).

Desde EurekAlert! destacan que en Oriente Medio hay una gran ausencia de sistemas de monitorización atmosférica terrestres en tiempo real con una calidad óptima. En consecuencia, cuando se producen desastres industriales no existen datos fiables que permitan manejar adecuadamente la situación.

"La teledetección por satélite sirve para monitorizar los contaminantes atmosféricos en grandes áreas"

Uno de los autores de la investigación, Peng Zhang, del Centro de Observación Meteorológica de la Administración Meteorológica de China, ha explicado que "nuestro objetivo era demostrar que la teledetección por satélite puede llenar este vacío al proporcionar una amplia cobertura espacial y observaciones frecuentes para monitorizar los contaminantes atmosféricos en grandes áreas".

En estas explosiones e incendios en las instalaciones petrolíferas de Teherán, a los científicos les preocupaba especialmente la contaminación por SO₂ debido a que es uno de los principales contaminantes de los incendios en refinerías y a que se trata de un compuesto químico que cuenta con fuertes propiedades irritantes y corrosivas.

A la hora de monitorizar el daño medioambiental causado por el suceso, los investigadores utilizaron varios satélites, entre ellos los chinos Fengyun-3 (FY-3F y FY-3E) y el europeo Sentinel-5P.

El estudio ha sido publicado en la revista científica Advances in Atmospheric Sciences. Las conclusiones señalan que las concentraciones de SO₂ aumentaron de una media regional de 0,8 DU a 2,0 DU durante el episodio, con unas emisiones totales estimadas en 2,98×10⁴ toneladas. La unidad Dobson (DU) es la medida básica de la cantidad de un gas traza en una columna vertical de aire desde la superficie terrestre hasta el espacio.