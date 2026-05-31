La construcción del túnel sumergido más grande del mundo que conectará Alemania y Dinamarca entra en una fase decisiva: "Es una tarea colosal"

El túnel sumergido de Fehmarnbelt, de 18 kilómetros de longitud, es una de las principales obras de ingeniería que se están desarrollando en estos momentos en Europa. La infraestructura conectará Alemania y Dinamarca y su inauguración (después de haber sufrido varios retrasos) está prevista para el año 2031. Se convertirá en el más grande del mundo de su tipo.

Su construcción ha entrado en una fase decisiva. Tal y como recoge el canal de televisión francés BFMTV, a comienzos de este mes de mayo, la empresa danesa Femern consiguió colocar con éxito una gigantesca estructura de hormigón en el fondo del mar Báltico, frente a la isla de Lolland, en el sureste de Dinamarca. Las cifras de la estructura hablan por sí solas: 217 metros de largo, 10 metros de alto y 73.500 toneladas de peso.

Y esto es solo el comienzo. En total, se colocarán 89 bloques de hormigón de dimensiones similares a 40 metros bajo el nivel del mar. Para ello, según el mencionado medio, los ingenieros primero excavan una enorme zanja en el lecho marino, generalmente de entre 12 y 16 metros de profundidad con respecto al lecho existente. Seguidamente, los elementos prefabricados, de aproximadamente 10 metros de altura, se sitúan en la zanja y se cubren con arena, grava y rocas para protegerlos.

En relación a ese complejo proceso, Lasse Vester, jefe de proyecto en la planta de Femern, ha señalado que "tenemos que sumergir un elemento del tamaño de dos campos de fútbol con una precisión de pocos milímetros. Esto supone una exigencia considerable". Vester lo ha definido como "una tarea colosal que no admite errores".

Cada una de las estructuras de hormigón que componen el túnel sumergido es hueca y cuenta con varios tubos independientes. Dos de ellos son para el tráfico terrestre, dos para el tráfico ferroviario y uno es para un túnel de servicio destinado a mantenimiento y seguridad.

La infraestructura permitirá que los tiempos de viaje entre Hamburgo (Alemania) y Copenhague (Dinamarca) se reduzcan drásticamente. El trayecto en tren pasará de cinco horas a tan solo dos horas y media. En concreto, para atravesar el túnel completo se tardará diez minutos en coche y siete en tren. El tiempo es mucho menor al necesario para hacer el recorrido en ferry, que es de casi una hora.