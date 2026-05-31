Un dron acaba de pulverizar el récord mundial de velocidad: así es el aparato no tripulado que vuela a 730 kilómetros por hora

La tecnología no siempre avanza a través de las grandes empresas. A veces, grupos de aficionados habilidosos con grandes conocimientos técnicos pueden llegar a alcanzar logros históricos.

Es lo que ha ocurrido recientemente con Aidan y Ben, una pareja de constructores de drones que ha conseguido crear un vehículo no tripulado que ha batido extraoficialmente el récord mundial de velocidad de drones.

El dron fabricado por ambos ha alcanzado una velocidad máxima de 730 kilómetros por hora. Para poner en contexto la cifra lograda por el aparato no tripulado cabe destacar que la mayoría de aviones comerciales tienen una velocidad de crucero de aproximadamente 885 kilómetros por hora.

No obstante, es importante dejar claro que el dron contó con una ayuda que hace que el récord de velocidad no pueda ser considerado como oficial: un viento a favor de más de 50 kilómetros por hora.

La clave: las palas de hélice de fibra de carbono fabricadas a medida

Tal y como recoge el prestigioso blog de análisis tecnológico Tom's Hardware, la clave para que el dron alcanzara esa altísima velocidad máxima fue la fabricación a medida de unas palas de hélice de fibra de carbono.

Desde el mencionado blog explican que el vehículo no tripulado con el que se ha logrado esa marca "cuenta con palas de paso elevado (cuyo ángulo de paso es, por ahora, un secreto) que están más inclinadas en la dirección del vuelo en comparación con las palas utilizadas en intentos anteriores".

Ese ángulo de inclinación especialmente calculado para la ocasión ha incrementado la eficiencia del dron a altas velocidades. El motivo es que las hélices se encuentran más paralelas al flujo de aire en comparación con otras hélices con un ángulo de paso menor.

No obstante, no todo es positivo. Con ese ángulo, la potencia en fases de vuelo de baja velocidad (como el despegue) disminuye, por lo que es necesario que los motores consuman una mayor cantidad de energía de la batería durante esos momentos.