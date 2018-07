Tailandia y el mundo están en vilo desde hace semanas: la historia de los 12 niños y su entrenador que han quedado atrapados en una de las cuevas más turísticas del país genera angustia a todo aquel que conoce su caso. El despliegue para rescatarles a todos es máximo: la operación es la más amplia de rescate jamás lanzada en territorio tailandés —han participado más de 1.300 efectivos– y ha contado con el apoyo de expertos de Estados Unidos, Japón, China y Australia. El objetivo es que, cuanto antes, los atrapados puedan volver a abrazar a los suyos. En su contra juegan varios factores, siendo el clima el que más preocupa. Se trata de una carrera contrarreloj cuyo final sólo puede ser uno: el de que todos estén a salvo.

El caso recuerda al de los 33 mineros chilenos rescatados en 2010 después de pasar 70 días bajo tierra en una mina derrumbada. Como sucedió con ellos, el mundo está pendiente de este agónico rescate, cuyo día a día te contamos aquí.

26 DE JUNIO: SE CONOCE LA DESAPARICIÓN

REUTERS Equipos de rescate rastrean el interior de la cueva.

La noticia salta a los medios del mundo: 12 niños, de entre 11 y 16 años, están desaparecidos junto a su entrenador, de 25, desde hace tres días. No se sabe nada de ellos: sólo que todo apunta a que han quedado atrapados en una de las atracciones más turísticas de este país asiático, la cueva Tham Luang Nang Non, por las fuertes lluvias. Se cree que penetraron en la cueva cuando estaba seca, antes de que las fuertes lluvias repentinas bloquearan la salida. La única señal de los desaparecidos son las bicicletas, zapatos y otros enseres que dejaron a la entrada de la cueva.

Tham Luang Nang Non es la cuarta cueva más larga de Tailandia, con casi diez kilómetros de túneles. Los chaparrones caen regularmente en este país durante la época del monzón, entre mayo y octubre, provocando generalmente inundaciones y deslizamientos de terreno, que han afectado también a esta cueva. Por si todo esto fuera poco a la hora de dar con los desaparecidos, se cree que los niños y su entrenador están en una cámara de la extensa red de cuevas.

3 DE JULIO: ESTÁN VIVOS

AFP Familiares sujetan la grabación con los niños sonriendo tras ser localizados.

Ese día se produce el milagro: después de diez días, se localiza a los desaparecidos, que están sanos y salvos. El país estalla en júbilo, aunque todo el mundo es consciente de que toca empezar con la difícil tarea del rescate. A las condiciones climatológicas nada favorables hay que sumarle el hecho de que los niños no saben bucear, por lo que se podría tardar más de lo esperado en sacarles. Se les hace llegar alimentos, mantas y medicinas.

Según el gobernador, los niños y su monitor fueron encontrados en una isleta en el interior de la cueva, donde el agua llegó a cubrir hasta cinco metros en algunos puntos. En un vídeo distribuido por los equipos de rescate que localizaron a los menores y al entrenador se ve a los trece en aparente buen estado de salud y contentos de haber sido encontrados: "¡Gracias! ¡Gracias!", dicen los niños.

Los héroes que dieron con los niños fueron el bombero Rick Stanton y el ingeniero John Volanthen. Ellos fueron los que advirtieron a los atrapados de que tendrán que esperar para poder salir de la cueva.

4 DE JULIO: LUCHAR CONTRA LA LLUVIA

Lo más fácil, por así decirlo, ya está hecho: los atrapados están estabilizados e incluso podrán hablar con sus familiares tan pronto los submarinistas logren tender una línea telefónica que les comunique con la base de operaciones. El problema está en el cielo: la previsión de lluvias para los próximos días plantea un dilema sobre si acelerar o no un rescate que en un primer momento se consideró que podría alargarse durante meses.

Por el momento, los expertos se inclinan por esperar mientras se intenta que bajen las aguas y los niños reponen fuerzas. Un médico de la Marina y un psicólogo se encuentran con los atrapados para asistirles mientras se van recuperando y para enseñarles a bucear, por si finalmente se opta por este método para evacuarles. El buceo es una opción por la que parecía inclinarse el ministro del Interior, Anupong Raojinda: "Bucear no es algo fácil. Quienes no lo han intentado nunca lo encontrarán difícil, porque hay pasadizos muy estrechos en la cueva", ha comentado al diario Bangkok Post. Puede que no haya más remedio: "Hay pronóstico de lluvias para los próximos días y hay que acelerar la evacuación. Si se eleva el nivel de las aguas habrá que recurrir a los equipos de buceo, y será un trabajo difícil. Tenemos que sacar a los niños antes de eso".

5 DE JULIO: EXTRAER AGUA SIN PARAR DE MIRAR AL CIELO

Para poder sacar a los niños cuanto antes, todos los esfuerzos se centran en extraer la mayor cantidad de agua de la cueva lo más rápido posible, sin perder ni un segundo de vista el pronóstico de lluvias. Pese a lo complicado de la situación, hay motivos para el optimismo: ya se han extraído más de 120 millones de litro, pero se aproxima un nuevo temporal que podría durar una semana.

EFE Varios buzos y otros miembros de rescate enseñan a los niños a bucear y nadar.

Una vez que se haya llegado a niveles considerados seguros, se intentará la evacuación, que se hará gradualmente, sacando a primero a los niños en mejor estado físico y psicológico. Las autoridades, que se inclinan cada vez más por la extracción a través del buceo, insisten en que no se hará nada hasta que las condiciones sean seguras, a no ser que no quede más remedio. Narongsak Osottanakorn, el gobernador de la provincia de Chiang Rai, donde se encuentra la cueva, ha insistido en declaraciones a la prensa que "si hay el más mínimo riesgo, no les sacaremos".

Los niños siguen recibiendo clases de buceo y natación y mientras, fuera, se llevan a cabo rezos y se pide a las fuerzas sobrenaturales que medien para rescatar cuanto antes a los tailandeses atrapados.