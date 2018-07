El gesto de hermana mayor de la princesa Carlota en el bautizo del príncipe Luis

La familia real británica ha difundido en Twitter las fotografías oficiales del bautizo del príncipe Luis, el tercer hijo de los Duques de Cambrigde —el príncipe Guillermo y Kate Middleton— y hay un detalle en una de las imágenes que está cautivando a los usuarios de la red.

La foto en concreto es esta:

The Duke and Duchess of Cambridge with Members of the @RoyalFamily in the Morning Room at Clarence House, following Prince Louis's christening.



📷 by Matt Holyoak. pic.twitter.com/3M5VxCCppH