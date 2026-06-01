Detenido otro joven por filtrar datos y teléfonos de policías, fiscales y políticos: "Un grave riesgo para la seguridad nacional"

Algo pasa en España que todos los hackers que acaban filtrando teléfonos y datos de ministros, diputados, policías o funcionarios de Fiscalía acaban siendo adolescentes. La Policía Nacional ha anunciado este lunes la detención de una persona en Granada acusada precisamente de extraer y recopilar información sensible de decenas de personas, y publicarlas después en foros en los que los ciberdelincuentes suelen traficar con este tipo de información.

Dicha detención se practicó en realidad el martes pasado: la Policía acusa al joven de un delito de revelación de secretos. Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press abundan en que el detenido en realidad es menor, extremo que la comunicación oficial de los agentes por el momento no confirma. "El arrestado publicaba en diversos portales de internet datos de carácter personal relativos a integrantes de diferentes instituciones sensibles del Estado".

El HuffPost pudo comprobar a finales de febrero cómo en un popular foro de ciberdelincuentes se ofertaron datos de funcionarios de la Fiscalía General o del Consejo de Seguridad Nacional, además del propio Cuerpo Nacional de Policía. La persona que publicó esos leaks (filtraciones, en inglés) firmó sus fechorías con el pseudónimo de PoliceEspDoxed.

Los agentes localizaron al presunto autor de estas filtraciones y se procedió al registro de su domicilio. En él, los agentes intervinieron diverso material informático y tecnológico que está siendo analizado. En el comunicado que ha remitido a los medios de comunicación, el Cuerpo Nacional de Policía abunda en que la filtración que protagonizó este joven hacker supuso "un grave riesgo para la seguridad nacional".

La investigación la cursa el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid y comenzó tras detectar la divulgación de los datos afectados, "lo que generaba un riesgo inmediato para la seguridad e integridad de los afectados y de las propias instituciones". "Ante la gravedad de los hechos, se activó de forma urgente un dispositivo de localización y detención que culminó el pasado miércoles con la detención y registro del autor".

Los policías inciden en que esta investigación pone el foco en el "creciente riesgo que representan las campañas de exposición masiva de datos personales en internet, especialmente cuando afecta a miembros de instituciones estratégicas del Estado". "Este tipo de prácticas, conocidas en el ámbito cibernético como doxing, pueden facilitar amenazas, extorsiones o acciones coordinadas contra funcionarios públicos y organismos sensibles".

También ponen de relieve "la rapidez con la que se activó el dispositivo policial". Eso sí, la operación policial "continúa abierta con el objetivo de esclarecer la posible implicación de otras personas y desarticular de forma completa la red de perfiles implicados en esta campaña de señalamiento y amenazas". Y es que no es para menos: la Policía ya detuvo en octubre del año pasado a otros dos menores por exfiltrar información de altos cargos políticos, y este año ya se investigaba otra filtración que afectaba a Pedro Sánchez.

Todos estos episodios rememoran también el caso de Alcasec, otro jovencísimo hacker que también comenzó a hacerse conocido siendo menor y que acabó robando cerca de medio millón de registros bancarios contribuyentes. Su culebrón terminó hace apenas unos días: con una pena de dos años y siete meses de cárcel.