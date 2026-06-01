El exDAO de la Kitchen dice que la operación no era para sustraer información a Bárcenas, sino dinero

Nueva declaración clave en el marco del juicio de la operación Kitchen, que después de 13 años se dirime en la Audiencia Nacional si existió una trama parapolicial para sustraer información sensible al extesorero popular Luis Bárcenas. Este lunes, el primero en sentarse ante el juez ha sido el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional entre los años 2012 y 2016, Eugenio Pino, uno de los tres mandos acusados en la causa, junto al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz.

Este ha dejado varias argumentaciones clave en el marco del proceso. El primero, y tras haber dejado claro que el término de 'Kitchen' lo atribuye únicamente a un marco periodístico, ha confirmado que existió una "operación de inteligencia" que afectó a la familia Bárcenas, pero que el objetivo de esta no era el de quitarle información sensible sino el de localizar dinero de este.

La segunda gran pata de la declaración de Pino pasa por la confirmación de que dio la orden de pagarle 2.000 euros mensuales como confidente al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, a cuenta de los fondos reservados. Tanto de la primera como de la segunda cuestión estaba al tanto el exdirector del Cuerpo Nacional de Policía y exsenador popular Ignacio Cosidó.

Pino: "No buscábamos eso, lo que buscábamos era el dinero"

Eugenio Pino, que solo ha querido responder a las pregunta de su defensa legal, ha defendido que se armó lo que denominó como "operación de inteligencia" cuando tuvieron conocimiento de que habría un coche listo y preparado para realizar un viaje a Suiza y "coger dinero" del extesorero: "Cuando hay un coche para ir a por dinero hay que montar un servicio nos pongamos como nos pongamos".

El exDAO también ha indicado que "si había algunos documentos [supuestas pruebas incriminatorias contra el Gobierno de Mariano Rajoy], no buscábamos eso, lo que buscábamos era el dinero, había noticias de otras cuentas distintas a las que se había conseguido". En esa línea, ha calificado dicho operativo de "lícito, pertinente y necesario interés policial".

Si bien Pino ha señalado que este operativo se realizó informando de ello al por aquel entonces director Cosidó, sobre el exministro de Interior ha asegurado que no hablaban "nunca de aspectos operativos". Sobre el 'exnúmero 2' de Fernández Díaz, Francisco Martínez, también ha esgrimido que no abordó esa cuestión. Sobre el ex secretario de Estado de Seguridad sí que dejó entrever que este tenía comunicación directa "con todo el cuerpo" y "llamaba a quien le parecía".

Dos mil euros de fondos reservados para el chófer: "Se lo encargo yo [a Villarejo]"

Por otro lado, y momentos antes de que el aludido tuviese que declarar él ante el juez, Eugenio Pino habló sobre el papel del comisario jubilado José Manuel Villarejo en lo relativo al chófer de los Bárcenas. Pino ha reconstruido la captación de Sergio Ríos, indicando que fue el inspector Andrés Gómez Gordo —exasesor de María Dolores de Cospedal durante su etapa en Castilla-La Mancha—, el que le había trasladado que alguien había tanteado el terreno con el conductor.

Entonces, Pino propuso a Cosidó que se le convirtiese en confidente policial bajo la gestión de Villarejo. El motivo del pago mediante fondos reservados, también según el exDAO, derivaba del temor a que cortarse la relación de confidente al perder el trabajo de chófer de los Bárcenas. "Villarejo se hace cargo del asunto porque se lo encargo yo", aseguró Eugenio Pino, quien también aludió a que Villarejo llegó a solicitar apoyo operativo por un preso "amigo de Bárcenas" que iba a salir de prisión y a "manipular alguna cuenta, alguna nube".