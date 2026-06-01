Antón Losada señala lo que está haciendo Sánchez y desgrana cuál es el principal problema de su estrategia

El politólogo Antón Losada ha radiografiado durante su intervención en la Cadena SER la situación en la que se encuentra el gobierno de Pedro Sánchez tras todo el caso de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la reacción que ha habido desde el propio Ejecutivo.

"Creo que el PSOE está en en ese momento de rally de troops o movilizar a las tropas y de ahí que salga Oscar Puente, que no creo que sea la persona que tenga que salir a hablar de ningún tipo de operación porque es ministro del Gobierno, pero lo dice en un momento en el que estamos hablando de la Kitchen", ha comenzado diciendo, explicando que ese caso es "una operación antidemocrática con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para proteger a un partido política".

"También que en la Audiencia Nacional acaba de imputar a uno de los policías que estaba en la operación contra Podemos. Lo estamos viendo en los juicios, no es una ilusión ni una fantasía, es algo que ha sucedido aquí en España hace 10 años, durante los gobiernos de Mariano Rajoy", ha proseguido.

Sin embargo, ahí se ha detenido en esa estrategia de Sánchez: "Pero ese movilizar a las tropas y apelar al sentimiento de orgullo socialista, de lo que estamos haciendo, de que vienen a por nosotros y de que todo lo que viene son extraños y son peligrosos tiene un problema, que es que no te da para seis meses ni para casi un año".

"En dos semanas vuelve el meteorito, vuelve Zapatero. En este momento hay mucho votante socialista que tiene una enorme confianza de que Zapatero sea capaz de explicarse y de que su deposición ante la Audiencia Nacional que resuelva muchos interrogantes que ha dejado un auto con grietas, pero que tiene un esqueleto que exige una explicación que vaya más allá de yo no lo hice y no sé de qué me está hablando", ha matizado.

Todo eso, como ha apuntado Losada, "no lo controla Sánchez", por lo que en dos semanas, "por mucho de que tengamos orgullo de las políticas socialistas y de lo mucho que ha avanzado España, es que vuelve el meteorito otra vez y nadie sabe donde va a caer ni qué daño va a hacer".

"Eso te condiciona absolutamente toda la legislatura y te deja con la única ventaja que tiene Sánchez, que es que los demás no son capaces de hacer nada", ha añadido.

Losada, para terminar, sí que ha destacado la ventaja que tiene: "Es que el único líder que hay en la política española se llama Pedro Sánchez porque es el único que toma una decisión, todos los demás están esperando a ver qué hace Sánchez"