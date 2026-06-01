Lamine Yamal sorprende con la chaqueta y el bolso de Chanel con los que ha llegado a la convocatoria de la selección

La selección española ya está lista para disputar el mundial y este fin de semana los jugadores ya se han concentrado para empezar a preparar la cita, que se celebrará entre Estados Unidos, Canadá y México. A su llegada a Las Rozas, los futbolistas han ofrecido un auténtico desfile, apostando por looks de todo menos básicos.

Uno de los que más ha llamado la atención ha sido el de Lamine Yamal, que ha apostado por un look bastante alejado de sus estilismos habituales, en los que suele primar la moda urbana y prendas de firmas como Chrome Hearts.

El futbolista del FC Barcelona se ha sumado a la fiebre del Chanel de Matthieu Blazy que ha revolucionado la industria de la moda actual y que ha provocado que las colas sean constantes en las tiendas de la marca para intentar hacerse con alguna pieza de la colección. Da igual el elevado precio, hay algunas chaquetas o accesorios prácticamente imposibles de conseguir.

Yamal ha elegido lucir uno de los emblemas de la firma francesa: una chaqueta de tweed. En su caso, se trata de un modelo negro, con botones con el logo de Chanel en tono dorado, y un delicado ribete blanco en el bajo, los puños y la zona de la botonadura de la prenda.

Además, Yamal añadió un cinturón negro de la firma sobre el vaquero del mismo tono, combinándolo con unos mocasines negros. Pero la joya de la corona del look es el bolso, el modelo Shopping Bag de Chanel en tamaño grande, bicolor y con una parte de piel en la parte frontal. El bolso, disponible en varios colores y tejidos como el ante, es uno de los más deseados de la temporada, y lo han lucido numerosos rostros conocidos.

La elección por parte de Yamal es significativa, ya que es otro paso más de la firma hacia el mercado masculino, tradicionalmente poco relevante para la marca. En los últimos meses, Chanel ha sumado a rostros como Pedro Pascal o A$AP Rocky como embajadores masculinos y es cada vez más habitual ver a hombres con sus bolsos por las calles.