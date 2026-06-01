Carlos Alsina ya no ve a Pedro Sánchez como el capitán del barco del PSOE: ahora es "un ancla"

La actualidad política se ceba con los escándalos que rodean al PSOE, cercado desde hace días por la presión que supone tener a un expresidente del Gobierno imputado. Entre tanto, la oposición arremete una y otra vez para forzar un adelanto electoral.

Sobre todo ello ha hablado Carlos Alsina esta mañana en Más de uno. El periodista estrella de Onda Cero no se ha dejado nada en el tintero, y ha aprovechado su monólogo para hacer una radiografía completa de Pedro Sánchez.

"Es un presidente encantado consigo mismo que presume de resultados económicos mientras quita importancia al impacto que los casos de corrupción tienen en el electorado y que acaba conduciendo a su partido a una escabechina electoral, como un ancla", ha arrancado.

Porque para Alsina, Pedro Sánchez impide al PSOE avanzar: "El Gobierno ha confiado su defensa a sus hombres ancla, los pesos pesados, que son Puente, Óscar López, y naturalmente Sánchez. Casi cabe decir: hombres ancla con cualidades conservadoras".

"Gobernar no es competir"

El director de Más de uno cree que, para el Gobierno, y sobre todo para el PSOE, existe una "conspiración universal, trufada de filtraciones y coincidencias que evidencian que todo el mundo es culpable -la UCO, la UDEF, este juez, y esta jueza, y este otro juez...".

"Pueden seguir con la turra el tiempo que deseen, la turra como ancla, pero su efecto ya es ninguno. ¡Da aliento a nuestros militantes!, explican. Pues así será, pero el futuro inmediato del país no va a depender del estado de ánimo de los militantes del PSOE", ha apuntado el periodista de Onda Cero.

A modo de conclusión, Alsina ha compartido con su audiencia un análisis de cómo está lidiando Pedro Sánchez con todo lo que tiene encima: "Aguanta, resiste, se defiende con un contrataque. Todo son símiles deportivos, o de competición. O de guerra. Pero gobernar, que se sepa, no es competir".