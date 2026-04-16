Trump asegura que Irán acepta renunciar a tener armas nucleares y "acerca" el acuerdo de paz

Donald Trump asegura que Irán ha aceptado renunciar a desarrollar armas nucleares y que el acuerdo de paz está "muy cerca".

El presidente de EEUU ha anunciado a los periodistas en la Casa Blanca que el régimen de Teherán ha asumido que "no desarrollara" armas nucleares y "esto va más allá del plazo de 20 años", que venían negociando las dos partes.

Preguntado por la posibilidad de ampliar el alto el fuego, que acabaría el 22 de abril, Trump cree que podría no hacer falta. De acuerdo con su relato, la renuncia de Irán "acerca un acuerdo" de paz, que podría retomarse de nuevo de forma presencial "posiblemente este fin de semana".

Para el presidente norteamericano, Irán habría aceptado "casi todas" las exigencias planteadas por EEUU en las últimas jornadas a través de los contactos directos del fin de semana pasado y en los contactos indirectos vía Pakistán.