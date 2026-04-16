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Trump asegura que Irán acepta renunciar a tener armas nucleares y "acerca" el acuerdo de paz
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Trump asegura que Irán acepta renunciar a tener armas nucleares y "acerca" el acuerdo de paz

El presidente de EEUU adelanta en la Casa Blanca que Teherán no marca plazos temporales sin nuevas armas nucleares, a diferencia de lo que venía admitiendo el régimen iraní días atrás.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Anadolu via Getty Images

Donald Trump asegura que Irán ha aceptado renunciar a desarrollar armas nucleares y que el acuerdo de paz está "muy cerca"

El presidente de EEUU ha anunciado a los periodistas en la Casa Blanca que el régimen de Teherán ha asumido que "no desarrollara" armas nucleares y "esto va más allá del plazo de 20 años", que venían negociando las dos partes.

Preguntado por la posibilidad de ampliar el alto el fuego, que acabaría el 22 de abril, Trump cree que podría no hacer falta. De acuerdo con su relato, la renuncia de Irán "acerca un acuerdo" de paz, que podría retomarse de nuevo de forma presencial "posiblemente este fin de semana".

Para el presidente norteamericano, Irán habría aceptado "casi todas" las exigencias planteadas por EEUU en las últimas jornadas a través de los contactos directos del fin de semana pasado y en los contactos indirectos vía Pakistán. 

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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