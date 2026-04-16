Muere la mujer de Julen Guerrero a los 52 años

El exfutbolista Julen Guerrero ha tenido que afrontar una de las peores tragedias de su vida: la prematura muerte de su mujer, Elsa Landabaso, fallecida a los 52 años. La noticia fue confirmada por la Federación Vizcaína de Fútbol en un comunicado publicado en sus redes sociales tanto en castellano y como en euskera.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa de nuestro federativo Julen Guerrero, leyenda del Athletic Club. Trasladamos nuestro cariño y condolencias a toda su familia y a sus amistades en estos momentos tan duros y difíciles. Descanse en Paz", señaló la federación en su cuenta oficial en Instagram para anunciar el fallecimiento de Elsa Landabaso.

También el Athletic de Bilbao, del que Julen Guerrero fue una leyenda y donde desarrolló su carrera como futbolista, dio el pésame al exdeportista vasco: "El Athletic Club y toda la familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos, Julen Guerrero. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso. Gugan bego (Descanse en paz)", señaló el club en las redes sociales.

Deja viudo y dos hijos

Julen Guerrero y Elsa Landabaso se casaron el 1 de enero de 2000 en la iglesia de Derio, Bizkaia, en una ceremonia íntima con la que sin duda empezaron el año de la mejor manera. La pareja tuvo dos hijos, Karla, de 25 años, ingeniera industrial de profesión, y Julen Jon, de 22, futbolista como su padre y que tras su paso por las categorías inferiores de equipos como el Real Madrid o el Alavés, fichó por el Getafe B, equipo que también envió su pésame a la familia.

El futbolista Julen Jon Guerrero, hijo de Julen Guerrero Ion Alcoba Beitia

Julen Guerrero fue internacional con la selección española y desarrolló su carrera como futbolista en el Athletic Club entre 1992 y 2006, cuando se retiró a los 32 años. Desde diciembre de 2025 trabaja como mánager general del CD Estepona.