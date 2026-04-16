Los médicos de familia coinciden: el 20% de los españoles tiene elevada una proteína del colesterol que casi ningún hospital público analiza

El colesterol puede medirse de varias formas. Sin embargo, hay una de ellas, la de la lipoproteína A, que no está extendida en España. La misma es un importante marcador de riesgo cardiovascular.

El nivel de presencia de la lipoproteína A en una persona depende casi exclusivamente de factores genéticos. En consecuencia, las sociedades médicas de Europa y de EEUU están de acuerdo en que todas las personas deberían medirse al menos una vez en la vida ese tipo de partícula de colesterol 'malo' (LDL) que circula en la sangre.

Aunque hay estudios científicos que reflejan que un 20% de la población europea tiene niveles elevados de lipoproteína A, la disponibilidad de esa prueba en España está restringida a algunos hospitales.

La medición de esa partícula, más allá de ser más costosa en términos económicos que la prueba de colesterol habitual, también requiere contar con unos conocimientos médicos específicos que muchos profesionales sanitarios no poseen.

Desde El País explican que existen personas que pueden tener la lipoproteína A en niveles por encima de lo recomendado pese a que el resto de marcadores del colesterol se encuentren dentro de los valores normales.

La simple presencia de lipoproteína A en la sangre en niveles elevados puede provocar un aumento considerable del riesgo de sufrir un infarto, un ictus o la calcificación de la válvula aórtica.

El motivo por el que la prueba no está disponible en España

Más allá de las mencionadas razones citadas en párrafos anteriores, el principal motivo por el que en España no se encuentra disponible esta prueba de forma generalizada es que, por el momento, no existe un tratamiento específico para reducir el nivel de lipoproteína A en sangre.

Pese a ese problema, Ana Moyá, experta en dislipemias de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ha subrayado, en declaraciones a El País, que es muy importante realizar la medición de lipoproteína A en pacientes de riesgo.

Según Moyá, la partícula "es muy compleja y más dañina que LDL, seis veces más aterogénica. Si el paciente tiene tratamiento y muestra niveles altos, se reclasifica en nivel superior y establece estrategia para que no avance".