Armengol delegó la gestión de las mascarillas en un director general, según afirma la UCO

Francina Armengol, este martes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado

La presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francisca Armengol, delegó la gestión de compra de mascarillas durante la pandemia del covid-19 en el director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino, según el informe de la UCO de la Guardia Civil.

La UCO ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que investiga posibles irregularidades en la relación de las administraciones con la trama del empresario Víctor de Aldama un informe sobre las gestiones que hicieron a través de Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos, para vender material sanitario en Baleares.

De acuerdo con este informe, cuando Koldo se le presentó por teléfono como asesor de Ábalos, ella le derivó a Manuel Palomino, al igual que hizo meses después con la consejera de Salud, Patricia Gómez, cuando el grupo de Aldama quería participar de los controles de pasajeros en los aeropuertos.

Armengol se dirigió directamente a Koldo para pedirle ayuda para conseguir mascarillas infantiles, algo que él le dijo que los proveedores harían a precio de coste.

El informe incluye asimismo la reclamación en marzo de 2023 del Gobierno balear a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, porque las mascarillas no cumplían los requisitos exigidos.

Y explica cómo en octubre de 2024 la administración balear declaró la nulidad de la adjudicación de las mascarillas cuatro años antes, o que implicaría que el contrato administrativo "sería inválido desde su origen, considerándolo inexistente a efectos legales, del mismo modo que implicaría que las partes deben restituir lo que se haya recibido en virtud del mismo, circunstancia cuya ejecución se desconoce".

En su informe, la UCO hace hincapié en el "dominio" de Koldo García en el Ministerio de Transportes que "utilizaría en favor" de Aldama, y cita por ejemplo que Armengol acudió al entonces asesor en junio de 2020 porque no conseguía contactar con el ministro.

La UCO interpreta que, gracias a la intermediación de Koldo, la expresidenta balear consiguió hablar con Ábalos "con la intención de solucionar un problema" posiblemente relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros.

Y en ese "rol" de Koldo García en "favor de las empresas" vinculadas a Aldama, destacan también los investigadores cómo el asesor consiguió que el jefe de gabinete de Ábalos contactase con los trabajadores de una empresa relacionada con el comisionista, presuntamente para cerrar una venta de pruebas PCR, algo que no terminó por concretarse.

Fuentes de la Presidencia del Congreso han valorado que el informe de la UCO "confirma que Armengol jamás dio instrucciones para contratar a ninguna empresa" y que "siempre, sin excepción, las decisiones las tomaron los técnicos."

Asimismo, han puesto de manifiesto que queda acreditado que la presidenta del Congreso no conocía a Koldo cuando se presentó como asesor del Ministerio ni tuvo relación con el señor Aldama, al que no conoce.

También han subrayado que la UCO no pone en cuestión en contrato de las mascarillas que ofreció Koldo y que fue derivado al Servicio de Salud para su análisis técnico.

Las fuentes han recalcado que el informe confirma que los técnicos rechazaron tres ofertas de la presunta trama que no consideraron útiles sin ninguna presión política y que se reclamó a la empresa de mascarillas la diferencia de precio por categoría de producto.

Han destacado asimismo que el informe dedica 107 de sus 190 páginas a un contrato de PCRs que nunca se hizo.

"En definitiva, demuestra que Armengol siempre dijo la verdad", han subrayado esas fuentes, que consideran que "dos años de mentiras y manipulaciones después, se demuestra que la derecha y sus satélites mediáticos han difamado a la presidenta Armengol y a miles de trabajadores de las islas que consiguieron con su compromiso que las islas fuera uno de los territorios con menos mortalidad de Europa".

"Es una pena que el informe de la UCO no investigue las menciones a Tellado o el por qué el PP dejó caducar la reclamación de Armengol", han concluido