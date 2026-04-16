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Cristina Pardo alucina con lo que dice Trump sobre el alto el fuego entre Israel y el Líbano: su gesto lo dice todo
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Cristina Pardo alucina con lo que dice Trump sobre el alto el fuego entre Israel y el Líbano: su gesto lo dice todo

"Es una cosa loca".

Juan De Codina
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Cristina Pardo y Donald Trump.
Cristina Pardo y Donald Trump.Más Vale Tarde / Getty Images / Fotomontaje: HuffPost

La presentadora de televisión Cristina Pardo se ha hecho eco en el programa vespertino de La Sexta, Más Vale Tarde, sobre el alto el fuego entre el Líbano e Israel de una duración de al menos diez días. Lo ha anunciado Donald Trump, presidente de EEUU, y le ha llamado la atención lo que ha dicho justo al final del comunicado.

"Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días [comenzará a las 23:00 horas de España]", ha afirmado en la red social Truth Social.

Trump celebra que este martes ambos se han reunido por primera vez en 34 años en Washington D.C., junto al secretario de Estado, Marco Rubio: "He dado instrucciones al vicepresidente JD Vance y a Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano para lograr una paz duradera".

Lo que ha dado que hablar ha sido la frase final: "Ha sido un honor para mí resolver nueve guerras en todo el mundo y esta será la décima".

"Se jacta"

En este sentido, tanto Pardo como Iñaki López no daban crédito del final de su mensaje en el que alardeaba de ser él el héroe. "Es que es un alto el fuego, no ha acabado con una guerra. Esta guerra lleva décadas y no sabemos si se acabará", ha pronunciado López.

Pardo, completamente alucinada y con un gesto de incredulidad, añadía: "Se jacta de acabar con guerras que él mismo inicia, ja, ja, ja. Es una cosa loca". Además, luego Iñaki López añadía que esa tregua dependerá "y mucho" de lo que digan Hizbulá y Netanyahu, que "hoy mismo ha bombardeado varias escuelas".

Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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