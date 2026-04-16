Colombia endurece las normas para frenar la invasión de los hipopótamos que introdujo Pablo Escobar: "Hay más de 200 y se reproducen sin control, el ecosistema está en peligro"

En la década de los 80, el narcotraficante Pablo Escobar decidió, de forma unilateral, trasladar ilegalmente a cuatro hipopótamos procedentes de África al zoológico privado de la Hacienda Nápoles, en Colombia.

A día de hoy, la cifra de hipopótamos se ha disparado hasta superar los 200. El mamífero se ha convertido en una especie invasora. Desde el Gobierno de Colombia han alertado de que "hay más de 200 y se reproducen sin control", por lo que "el ecosistema está en peligro".

La ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, ha asegurado que sin llevar a cabo intervenciones radicales, la población de hipopótamos podría alcanzar los 500 ejemplares en 2030, una cifra insostenible que pondría en serio riesgo la supervivencia de especies endémicas y vulnerables, como los manatíes y las tortugas de río.

En 2022, esos dos centenares de hipopótamos fueron declarados por el Gobierno de Colombia como especie exótica invasora. Y ahora el Ejecutivo ha anunciado la puesta en marcha de un plan para frenar la invasión de esos animales que introdujo en el país sudamericano Pablo Escobar.

Durante el segundo semestre de 2026, el Gobierno de Colombia llevará a cabo la eutanasia en al menos 80 ejemplares con el objetivo de evitar la reproducción de la especie invasora.

Dos métodos de eutanasia en los hipopótamos de Pablo Escobar

En concreto, tal y como informa EFE, se implementarán dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienzan con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos "aprobados por expertos en el manejo de estos procesos".

Los 80 individuos serán tomados de la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Escobar en el centro del país, donde estaba su zoológico, y de la cercana Isla del Silencio, en el río Magdalena, donde se concentra la mayor cantidad de esta especie.

Sin embargo, no se descarta la intervención en otras zonas cercanas a las ciudades donde se ha comprobado la presencia de estos animales, que también suponen un peligro para la población humana.