Esta joven italiana se dirige directamente a Pedro Sánchez para mandarle un mensaje 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue siendo el centro de atención de todas miradas a nivel internacional y acaparando mensajes de gente de todo el mundo. Su postura contraria a la guerra de Irán y su oposición al presidente estadounidense, Donald Trump, y al israelí, Benjamin Netanyahu, abrieron un camino al que se han sumado desde todos los rincones.

En las últimas horas se ha hecho viral el vídeo que ha publicado una joven italiana en su canal de TikTok @mamimamimamichula y que le ha dedicado al jefe del Ejecutivo. Sus escasos 46 segundos se han hecho virales y no han tardado en llegar a España.

"Un mensaje para Pedro Sánchez", se puede leer. "Este es un vídeo para Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué siempre me provocas? Continuamente, siempre", comienza diciendo la joven italiana.

"¿Qué vamos a hacer, Pedro? Entonces, no entiendo lo que quieres de mí. Tan guapo, tan inteligente. No entiendo, la verdad, sé más claro", remata la protagonista del vídeo, antes de ponerse a cantar el estribillo de la canción Pedro, de Raffaella Carra. "Te quiero mucho", concluye entre risas.

Su vídeo se ha hecho viral en TikTok con más de medio millón de reproducciones y ha sido compartido por diferentes cuentas en España.

Otros mensajes a Sánchez

Recientemente se ha hecho viral el vídeo de los protagonistas de Cuadernos de viaje, Dennís y Gabi, tras haber estado en China y que un ciudadano del país asiático iniciara una conversación con ellos y acabara elogiando a Sánchez.

"¿Todos ustedes son de España, verdad? Yo realmente valoro a vuestro primer ministro, muy valiente. Los españoles son las mejores personas del mundo ahora mismo", les comenzó diciendo el hombre.

Además, les comentó que, por ejemplo, su país parece querer tener una "buena" relación con EEUU, sin embargo, destacaron que Sánchez a Trump le dijo inmediatamente "NO", haciendo alusión al "no a la guerra" que el presidente del Gobierno pronunció tajante ante la guerra en Irán a causa de los bombardeos estadounidenses e israelíes.