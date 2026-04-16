Ya es oficial: el BOE confirma la nueva moneda de 60 euros con la cara de la princesa Leonor para conmemorar el fin de su formación militar
La princesa de Asturias ultima su etapa en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier tras completar su etapa formativa en 'tierra' y en 'mar'.
La princesa de Asturias ya tiene su moneda más especial. Se trata de una divisa muy exclusiva para conmemorar el inminente fin de la formación militar de Leonor de Borbón.
La heredera al trono de España se encuentra actualmente en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia), donde apura sus últimos meses de instrucción.
Como recuerdo a esta importante etapa en su vida, verá su rostro plasmado en una colección especial de monedas de 60 euros que, como recoge el Boletín Oficial del Estado, se limitará a un millón de piezas.
El BOE detalla que su forma circular estará culminada con el canto liso. Su composición será de plata de 925 milésimas, con las restantes partes y elementos hechos de cobre. Su peso es de 18 gramos y el diámetro, 33 milímetros. La primera emisión es inminente y está fijada en el segundo cuatrimestre de este 2026
Estas son las características visuales de la moneda:
- En el anverso se reproduce el retrato a izquierda de la princesa Leonor con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio. En la parte superior, en forma circular y en mayúsculas, aparece la leyenda FELIPE VI REY DE ESPAÑA y el año de acuñación 2026, separados por un guion. En la parte inferior de la moneda, entre dos hélices y en forma circular y en mayúsculas, figura La leyenda PRINCESA LEONOR. Rodea los motivos y leyendas una gráfila de perlas.
- En el reverso, y superpuesta a unas nubes, se reproduce en colores una imagen del avión de instrucción empleado por la princesa de Asturias en su formación militar. Encima de la imagen figura el valor facial de la pieza, 60 EURO. Debajo, y junto a la marca de Ceca, dentro de un círculo, en forma de imagen latente cuádruple, aparecen la marca de Ceca, el número 26, una hélice y un avión. En la parte superior de la moneda, en forma circular y en mayúsculas, figura la leyenda ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO. Rodea los motivos y leyendas una gráfila de perlas.