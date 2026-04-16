Ya es oficial: el BOE confirma la nueva moneda de 60 euros con la cara de la princesa Leonor para conmemorar el fin de su formación militar

La princesa Leonor en un momento de sus lecciones teóricas en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia.

La princesa de Asturias ya tiene su moneda más especial. Se trata de una divisa muy exclusiva para conmemorar el inminente fin de la formación militar de Leonor de Borbón.

La heredera al trono de España se encuentra actualmente en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia), donde apura sus últimos meses de instrucción.

Como recuerdo a esta importante etapa en su vida, verá su rostro plasmado en una colección especial de monedas de 60 euros que, como recoge el Boletín Oficial del Estado, se limitará a un millón de piezas.

El BOE detalla que su forma circular estará culminada con el canto liso. Su composición será de plata de 925 milésimas, con las restantes partes y elementos hechos de cobre. Su peso es de 18 gramos y el diámetro, 33 milímetros. La primera emisión es inminente y está fijada en el segundo cuatrimestre de este 2026

Estas son las características visuales de la moneda: